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Отраслевой союз ФРГ призвал к пошаговому снятию санкций с РФ при прогрессе в «Минске-2»
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Отраслевой союз ФРГ призвал к пошаговому снятию санкций с РФ при прогрессе в «Минске-2» 

ТАСС 4 часа назад
БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступает за пошаговую отмену антироссийских санкций при наличии прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил в эфире телеканала n-tv исполнительный директор этого объединения Михаэль Хармс.
"Обстановка сейчас стала сложнее, это связано в том числе с событиями политического характера в Великобритании, — сказал он. — Больших надежд у нас нет, но наша позиция остается прежней — при постепенном прогрессе в реализации «Минска-2» требуется и постепенное снятие санкций".
От России после президентских выборов ВКНЭ ждет реализации реформ в экономической сфере, которые облегчат ведение бизнеса. В их числе Хармс перечислил «решительную борьбу с коррупцией».
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