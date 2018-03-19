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Новая рекламная кампания «Яндекс. Маркета» стартовала на ТВ
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Новая рекламная кампания «Яндекс. Маркета» стартовала на ТВ 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: Sostav.ru
Креативная команда «Яндекс. Маркета» создала серию ироничных рекламных роликов под слоганом «Ищите лучшие цены», чтобы напомнить о ключевых преимуществах площадки выбора товаров.
Перед компанией стояла задача интересно и с юмором рассказать о возможности выбрать лучшие цены в разных товарных категориях среди более 20 000 магазинов, представленных на «Яндекс. Маркете».
Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться своим выгодным покупкам. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться.
«Ежедневно несколько миллионов человек используют «Яндекс. Маркет», чтобы сравнивать и выбирать товары. В последнее время мы много работали над продуктом, развивали новые товарные категории и контент на нашем сервисе. Сейчас мы готовы рассказать о наших преимуществах и пригласить новых пользователей на наш сервис. Для новой ТВ-кампании мы решили сосредоточиться на самом главном преимуществе «Яндекс. Маркета» для каждого пользователя — возможности найти и выбрать товары по лучшим ценам. Ролики получились с юмором и про мечту — вернее, про товары мечты, которые куплены по лучшим ценам!» — поясняет Влад Свириденко, директор по маркетингу «Яндекс. Маркета».
Ролики созданы совместно с агентством BBDO Moscow.
«У команды «Яндекс. Маркета» весьма амбициозные планы и мы радыпримкнуть к ним, чтобы вместе создать яркие креативные решения, которые помогут эффективно достичь всех намеченных бизнес целей», — рассказал Алексей Федоров, Executive Creative Director, BBDO Moscow.
TTL-кампания будет состоять из четырех видеороликов, первые два из них появятся на ТВ уже сегодня 19 марта. Чтобы добиться максимально широкого покрытия, были выбраны самые охватные инструменты: коммуникация развернется на ТВ, в интернете и в социальных сетях.
Состав творческой группы:
«Яндекс. Маркет» (клиент)
Владислав Свириденко — Marketing Director Яндекс. Маркет Екатерина Непомнящая — Brand Marketing Group Head Яндекс. Маркет Марина Дядина — Brand Manager Яндекс. Маркет
BBDO Moscow (креатив)
Алексей Федоров — Executive Creative Director Наталья Цыганова — Managing Director Алексей Литовка — Art Director Петр Мартюк — Copywriter Кристина Крушинская — Group Account Director Елена Казак — Senior Account Manager Артемий Семёнов — Producer Анастасия Никольская — Producer Assistant Анна Хитько — Senior Planner Александра Сагалович — Digital Excellence Director Клавдия Назаренко — Senior Digital Planner
Bazelevs Production (продакшн)
Леонид Горенштейн — Director Дмитрий Лобков, Марианна Ларинина — Producer
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