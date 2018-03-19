Трагически погибшему руководителю УФАС нашли преемника

Костюшин в 1998 году окончил Казанский гостехуниверситет по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2009 году — Казанский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве».