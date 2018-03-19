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Трагически погибшему руководителю УФАС нашли преемника
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Трагически погибшему руководителю УФАС нашли преемника 

Legal.Report 5 часов назад
Фото: Legal.Report
Руководитель Управления ФАС России по Республике Крым и Севастополю назначен приказом Федеральной антимонопольной службы — им стал 42-летний к.ю.н. Евгений Костюшин. Предыдущий глава управления 44-летний москвич Тимофей Кураев, выходец из аппарата ГУЭБиПК МВД России, покончил с собой в ноябре 2017 года.
Костюшин в 1998 году окончил Казанский гостехуниверситет по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2009 году — Казанский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве».
В антимонопольных органах работает с 2007 года. В 2007-2010 годах являлся заместителем руководителя Управления ФАС России по Республике Татарстан. В 2010 — 2013 годах — руководителем УФАС по Республике Марий Эл. В 2013-2017 годах возглавлял Госинспекции труда в Татарстане. С декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя УФАС по Крыму и Севастополю. Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса. Награжден, в частности, медалями «90 лет уголовному розыску России» и «10 лет службе судебных приставов».
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