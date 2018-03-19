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Чердачную и подвальную двери дома в 3-м проезде Марьиной Рощи закрыли и опечатали по просьбе местного жителя
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Чердачную и подвальную двери дома в 3-м проезде Марьиной Рощи закрыли и опечатали по просьбе местного жителя 

Управа района Марьина роща 5 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Так, открытые двери подвала и чердака дома, расположенного по адресу 3-й проезд Марьиной Рощи, 4, были закрыты и опечатаны специалистами.
Всего за прошедшую неделю от жителей округа поступило 37 звонков. Согласно данным статистики, основные жалобы — открытые двери чердаков и подвалов.
Напомним, что обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, можно сообщить по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
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