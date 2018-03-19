Чердачную и подвальную двери дома в 3-м проезде Марьиной Рощи закрыли и опечатали по просьбе местного жителя

Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Так, открытые двери подвала и чердака дома, расположенного по адресу 3-й проезд Марьиной Рощи, 4, были закрыты и опечатаны специалистами.

Всего за прошедшую неделю от жителей округа поступило 37 звонков. Согласно данным статистики, основные жалобы — открытые двери чердаков и подвалов.

Напомним, что обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, можно сообщить по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (ак)