Названы 18 самых высокооплачиваемых профессий для тех, кто ненавидит математику

Рейтинг основан на базе данных профессий Министерства труда США (Occupational Information Network, O*NET). Составители списка выбрали те профессии, чей среднегодовой доход составляет более $70 тысяч (выше 4,1 млн рублей в год или 340 тысяч рублей в месяц) и которые не требуют глубоких математических навыков.

O*NET оценивала использование математики в решении задач у разных профессий, ранжируя ее важность от 1 до 100 баллов. Так, математики и статистики по этой шкале набирают от 90 до 100 баллов, а, например, массажисты и актеры менее 10 баллов.

Топ-18 самых высокооплачиваемых профессий с уровнем математики в решении рабочих задач ниже 32 баллов:

Судьи (28 баллов) — $125880 (годовая зарплата)

Преподаватель юриспруденции (25) — $111210

Комплаенс-менеджер (28) — $104970

Терапевт (28) — $81910

Преподаватель политологии (25) — $79210

Установщик лифтов (22) — $ 78890

Оператор на электростанции (28) — $74690

Акупунктурист или иглотерапевт (31) — $74530

Психолог (31) — $73270

Преподаватель этнических культур, регионовед (25) — $73020

Стоматолог-гигиенист (22) — $72910

Судовой персонал (31) — $72680

Автомеханик (25) — $72220

Преподаватель социологии (28) — $71840

Преподаватель истории (28) — $71820

Режиссер радио— и телепрограмм (28) — $70950

Технический директор на радио и телевидении (28) — $70950

Инженер-судоводитель (28) — $70570