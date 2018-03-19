Названы 18 самых высокооплачиваемых профессий для тех, кто ненавидит математику 

Рейтинг основан на базе данных профессий Министерства труда США (Occupational Information Network, O*NET). Составители списка выбрали те профессии, чей среднегодовой доход составляет более $70 тысяч (выше 4,1 млн рублей в год или 340 тысяч рублей в месяц) и которые не требуют глубоких математических навыков.
O*NET оценивала использование математики в решении задач у разных профессий, ранжируя ее важность от 1 до 100 баллов. Так, математики и статистики по этой шкале набирают от 90 до 100 баллов, а, например, массажисты и актеры менее 10 баллов.
Топ-18 самых высокооплачиваемых профессий с уровнем математики в решении рабочих задач ниже 32 баллов:
Судьи (28 баллов) — $125880 (годовая зарплата)
Преподаватель юриспруденции (25) — $111210
Комплаенс-менеджер (28) — $104970
Терапевт (28) — $81910
Преподаватель политологии (25) — $79210
Установщик лифтов (22) — $ 78890
Оператор на электростанции (28) — $74690
Акупунктурист или иглотерапевт (31) — $74530
Психолог (31) — $73270
Преподаватель этнических культур, регионовед (25) — $73020
Стоматолог-гигиенист (22) — $72910
Судовой персонал (31) — $72680
Автомеханик (25) — $72220
Преподаватель социологии (28) — $71840
Преподаватель истории (28) — $71820
Режиссер радио— и телепрограмм (28) — $70950
Технический директор на радио и телевидении (28) — $70950
Инженер-судоводитель (28) — $70570