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Артамонов — о методах борьбы с сосульками: «Это просто варварство!»
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Артамонов — о методах борьбы с сосульками: «Это просто варварство!» 

Калуга 24 5 часов назад
Фото: Калуга 24
Анатолий Артамонов 19 марта раскритиковал используемые калужскими управляющими компаниями методы борьбы с сосульками. «То, как эти сосульки убирают с крыши, понятное дело, мы вынуждены будем все эти кровли ремонтировать. Как эти сосульки отбивают — это просто варварство. Никто же не жалеет (кровли — прим. „Калуги 24“). Может быть, все-таки дешевле проложить эти кабели, чтобы они вообще не образовывались, эти сосульки?», — сказал он. Избавиться от сосулек, оборудовав крыши кабельной системой подогрева, губернатор предлагает не в первый раз. Несколько крыш административных зданий от сосулек таким образом уже избавили, однако массового применения эта система борьбы с наледью пока не получила. В результате сосульки растут быстрее, чем их успевают сбивать. С начала зимы в Государственную жилищную инспекцию поступило более 800 жалоб на сосульки. Управляющим компаниям только в Калуге было выдано более двух тысяч предписаний на очистку крыш.
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