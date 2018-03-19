Жители Твериц выйдут на народный сход против застройки микрорайона высотками

В последний день марта жители Твериц в Заволжском районе Ярославля устроят собрание против застройки микрорайона высотками.

Проект огромного района на 8 тысяч жителей обсуждают уже больше полугода, но финальное решение регионального координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области не устроило жителей частного сектора. Существующий проект планировки и межевания совет согласовал с пожеланиями снизить этажность до 15 со стороны, прилегающей к усадебной застройке. Ярославцы считают, что их обманули власти, пообещав занизить дома в этом проекте куда значительнее, поэтому выйдут на сход 31 марта в 12 часов у дома № 82 по улице Маяковского.

Первоначальный проект

— Прежде всего мы хотим привлечь внимание властей к транспортной проблеме Заволги, которая не решается много лет, а численность жителей, ввиду строительства многоэтажных домов, возрастает, проблема усугубляется, — сказал организатор собрания Владимир Смирнов . — Власть перед выборами в муниципалитет пошла на обман жителей, пообещав им строительство не более девяти этажей.

По мнению жителей Твериц, вопрос уже выходит за рамки их частной жизни и касается всех жителей Заволги. После собрания ярославцы планируют в очередной раз писать письмо в городскую администрацию.

На деле же, чиновники зажаты между двух огней: стройка микрорайона необходима обманутым дольщикам в Ярославле: как они причастны к ней, читайте в материале.