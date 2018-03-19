Дмитрий Окунев: «Только государственное регулирование сельскохозяйственной отрасли в России обеспечит ее устойчивое развитие»

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. Итоги Всероссийского агропромышленного форума, который прошел в Краснодаре, обсуждают представители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций. В рамках форума поднимались вопросы продовольственной безопасности России , импортозамещения и укрепления страны на мировых рынках как крупнейшего экспортера продукции АПК.

Председатель комитета по аграрным вопросам Краснодарского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП) Дмитрий Окунев во время работы форума посетил тематическую секцию «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности», на которой представители ведущих перерабатывающих компаний обсудили актуальные проблемы в сельскохозяйственной отрасли. О сложностях в агропромышленном комплексе и принятых решениях Дмитрий Окунев рассказал в интервью.

-Дмитрий Владимирович, сельское хозяйство было и остается одной из приоритетных отраслей российской экономики, способной к высоким темпам развития. Краснодарский край — агропромышленный регион, основную долю ВРП которого занимает объем переработки, поэтому все обсуждаемые вопросы на форуме нам близки. Какие из них Вы бы особенно выделили?

— Кубань — безусловный флагман в сфере экономики и играет огромную роль для России, поэтому такое масштабное мероприятие, как сельхозфорум, проводится на нашей территории. Отмечу, что форум — уникальная площадка, где есть возможность предложить новаторские идеи и рассказать об инвестиционных проектах, современных комплексах, высказать свое мнение и обменяться опытом.

Вопросы, которые поднимались на тематической секции, близки всей сельскохозяйственной отрасли, соответственно, и Краснодарскому краю. Спикеры обсуждали проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности и роли государства, развитием экспортного потенциала рынков пищевой и перерабатывающей промышленности. Говорили об основных направлениях развития инфраструктуры и барьерах, которые тормозят развитие АПК. Все темы, о которых шла речь — ключевые, выделить одну или две невозможно.

Главная задача — обеспечение устойчивого развития отрасли, но без поддержки сельхозпроизводителей на государственном уровне не обойтись. Сегодня все понимают, насколько остро фермеры нуждаются в дотациях из федерального бюджета.

-Данные статистики свидетельствуют о том, что продажи молочной продукции упали на 4%. Чем обусловлено снижение покупательской способности? Люди перестали пить молоко?

— Проблема в том, что реально располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд. За это время стоимость молока выросла с 15 до 25 руб., что повлекло удорожание молочной продукции, а зарплата людей осталась практически неизменной. Продукты, услуги, товары промпроизводства дорожают, а зарплата остается прежней. Люди начинают экономить на продуктах питания. Вот одно из доказательств — объем потребления молочной продукции в России по итогам 2017 года — 280 кг на душу населения. Для сравнения в Финляндии -400 кг. Как поднять платежеспособность россиян — глобальный вопрос…

Снижение цен на сырое молоко зимой происходит по причине роста производства на фоне снижающегося спроса и увеличения импорта. В результате, по данным «Союзмолоко», образовался профицит продукции и рекордные запасы на складах, что в начале года вызвало падение цен, нетрадиционное для этого времени. Россельхознадзор в итоге объявил о запрете поставок некоторых видов молочной продукции из Белоруссии , в том числе сухого молока, обосновывая ограничения нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС в животноводческой продукции. В итоге со 2 марта введены ограничения на продукцию белорусского ОАО «Молоко», ОАО «Милкавита», случаи поставок фальсификата выявлены со стороны Глубокского молочно-консервного комбината и Слуцкого сыродельного комбината.

В настоящее время рынок ожидает решения Россельхознадзора — будет ли закрыта для поставок целая категория продуктов или будет уточнен перечень конкретных предприятий.

— Раз уж речь зашла о некачественной продукции, скажите, какова доля фальсификата на прилавках магазинов Краснодарского края?

— Совсем недавно власти Кубани всерьез обеспокоились вопросом снижения закупочных цен на молоко у сельхозтоваропроизводителей, большими запасами продукции, которая осталась лежать на складах переработчиков. Вновь на самом высоком уровне был поднят вопрос выявления фальсифицированной продукции. В итоге организовали рейд по крупным супермаркетам кубанской столицы, в результате которого выявлено почти 65% продукции сомнительного качества. Сырные, молокосодержащие продукты завезены к нам из других регионов.

Вот официальные данные, которые были представлены на совещании в администрации края. В «ЛЕНТЕ» из 8 взятых на анализ молочных продуктов 6 не отвечали указанному содержанию. В «О’КЕЙ» из 15 — 10. «МЕТРО»: из 9 — 4. «МАГНИТ СЕМЕЙНЫЙ»: из 6 — 5, «МАГНИТ У ДОМА»: из 4 — 4. «АШАН» : из 6 — 4. «ПЯТЕРОЧКА»: из 5 — 3. «ПЕРЕКРЕСТОК»: из 6 — 4. Кроме того, все 3 вида мороженого, завезенного на Кубань из Набережных Челнов, Чебоксар Красноярска , не соответствовали ГОСТу.

Понятно, что поставщики предоставляют необходимую документацию на свой товар, придираться к которому никто не будет, а привлечь их к ответственности при выявлении фальсификата –крайне сложно. В тоже время полностью запретить поставку продукции из других регионов и довольствоваться своей, кубанской, никому не удастся.

— Какие пути решения проблем предлагали участники форума?

— Сегодня очевидно, что необходимо ужесточить административную ответственность для производителей некачественной продукции. Кроме того, важно усилить контроль в самих торговых предприятиях, чтобы супер-маркеты и гипер-маркеты были заинтересованы в продаже действительно стоящего товара, а не подделки.

Соглашусь с еще одним предложением — при выявлении фальсифицированной продукции лишать декларации производителя. Сообщать о подобных фактах в соответствующие инстанции по всей стране и попросту отказаться всем от продукции недобросовестного поставщика.

Подводя итог в разговоре о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются молочники, отмечу, что названы три способа их решения: ограничить импорт, повысить доходы людей и ужесточить борьбу с фальсификатом.

К слову, глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей предложил увеличить в 2-3 раза штрафы для изготовителей некачественной и фальсифицированной продукции и на время отбирать лицензии на изготовление у недобросовестных фирм. Краснодарское региональное отделение РСПП солидарно с министром в этом вопросе.

Еще одна из тем, которая активно обсуждалась участниками форума, касалась единой системы госзакупок, которая не предусматривает отбор участников аукциона, гарантирующих качество своих товаров. Общеизвестно, что победителем тендера становится участник, предложивший наименьшую цену. Так в социальных учреждениях, а это больницы, школы, детские сады, появляется продукция сомнительного качества, либо подделка. Об этом давно говорят и власти Кубани, и представители профильного комитета РСПП. Необходимо вносить соответствующие поправки в законодательство.

Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы земляки чаще обращали внимание не на ценники, гонясь за дешевизной товара, а на качество.

— Масложировая промышленность также в сложной ситуации?

— Есть определенные сложности и в сфере производства подсолнечного масла. В последние годы рентабельность переработки масличных постепенно снижается. Этот тренд характерен для всего рынка, многие маслоперерабатывающие заводы несут колоссальные убытки. Всему виной -неконтролируемый рост мощностей по переработке подсолнечника, который привел к тому, что большинство из них недозагружены из-за дефицита маслосемян.

Кроме того, из-за мирового падения цен на нефтепродукты дешевеют и растительные масла, для которых нефть является базисом стоимости.

В такой ситуации более-менее справляются крупные холдинги. Эти предприятия компенсируют убытки от переработки подсолнечника производством другой продукции: майонеза, жиров и маргаринов. Однако и при таком раскладе маржа в лучшем случае достигает 3%. В тоже время торговые сети, реализуя подсолнечное масло, получают ежегодно высокий доход, в отличие от производителя.

И чтобы в корне изменить ситуацию, опять же необходимо вмешательство государства, его помощь в координации деятельности участников технологической цепочки — от производства до продажи.

— Проблем в сельском хозяйстве действительно много, но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд?

— Аграрии уверенно смотрят в будущее. О достижениях в сфере АПК говорил на пленарном заседании в ходе форума и глава государства Владимир Путин . Он отметил значительный рост агропромышленной отрасли, которая становится конкурентоспособной и высокотехнологичной. По его словам, у России есть все, чтобы в ближайшие годы стать одним из лидеров глобального агропромышленного рынка.

— Спасибо за беседу!