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Жительницу подмосковных Люберец обвиняют в живодерстве
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Жительницу подмосковных Люберец обвиняют в живодерстве 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Люберцах жители дома обвиняют свою соседку в живодерстве. Они говорят, что женщина на протяжении нескольких лет мучает кошек.
Коту Мартику полтора года и за это время он пережил многое: переломы лап и ребер, а еще на шее уже навсегда останется шрам от веревке, потому что его долгое время держали на привязи. В заключении ветеринаров о приеме указано, что у кота наблюдаются многочисленные ссадины, отекшая морда, голова и конечности испачканы кровью.
Из-за  того, что его держали на веревке с маленького возраста, и выдали на весу, была такая приличная несколько миллиметров, глубокая до мяса вокруг шеи рана
— Галина, новая хозяйка.
По словам Галины Александровны до такого состояния хвостатого довела бывшая владелица. Ее зовут Наталья Захарова, она живет в Люберцах, воспитывает дочь. Очевидцы рассказывают, что она держала двух котов, их часто видели привязанными к батарее без воды и еды. На предложение отпустить животных возражала дочь Захаровой — нельзя, мама их наказала.
Она перезвонила мне и говорит: «Значит так, я пришла домой, приехали мы, а кошки не понятно что натворили, я кота избила, и либо вы его забираете, либо я его убью»
— Татьяна, соседка.
На случаи жестокого обращения с животными ветеринары обязаны реагировать. По словам врачей, на Захарову уже однажды писали заявление в полицию — в 2016 году она принесла на прием котенка с отрезанным языком, а через месяц его же, но с разбитой головой.
Отвечать на вопросы женщина отказалась, во всем обвинила недоброжелателей. По ее словам, Мартика у нее отобрали насильно, а кота она никогда не била. Все переломы лап и ребер остались от недостатка кальция, а ссадины и выбитый клык — это дело рук новых хозяев.
Зоозащитники уверены, что в этом деле должен разбираться суд. И по новым законам привлечь живодеров к уголовной ответственности не составит труда. Сейчас идет сбор необходимых документов, после чего юристы обратятся в полицию. Если вина Захаровой будет доказана, ей может грозить срок до пяти лет.
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