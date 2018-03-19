Нижегородка поймала сожителя на измене и пырнула его ножом

41-летняя жительница Нижнего Новгорода едва не убила сожителя из-за того, что тот приставал к ее подруге. На текущий момент женщина задержана, на нее заведено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 15 марта в квартире дома по улице Чкалова в Канавинском районе нижегородка услышала странный шум на кухне, в которой осталась ночевать ее подруга. Зайдя в комнату, женщина увидела, что сожитель пристает к гостье. Разозлившись, она схватила нож и пырнула изменщика в живот.

41-летнего пострадавшего экстренно госпитализировали. Мужчина остался жив, однако сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Подозреваемая созналась в содеянном. Вскоре женщине будет предъявлено обвинение.

Напомним, жена нашла в гараже мертвого мужа и его полуголую любовницу.