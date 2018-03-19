Ещё
Роспотребнадзор: Более 38 млн руб. вернули потребителям через суд в Подмосковье в 2017 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Роспотребнадзор: Более 38 млн руб. вернули потребителям через суд в Подмосковье в 2017 г. 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Сумма возвращенных потребителям через суд денег в 2017 г. выросла почти в четыре раза — около 38 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
Важным направлением деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области является судебная защита прав потребителей. По результатам проверок и рассмотрения жалоб было подготовлено и подано 179 исковых заявлений в защиту прав потребителей, что на 54% больше чем в 2016 г. Кроме того, дано 254 заключения по делам о защите прав потребителей. Сумма денежных средств, возвращенных потребителям на основании вступивших в законную силу решений судебных органов, в 2017 г. составила 38 млн 189 тыс. 500 руб., что почти в четыре раза больше, чем в 2016 г. (в 2016 г. — 9 млн 798 тыс. 300 руб.)», — говорится в сообщении.
Также добавляется, что в 2017 г. управлением в ходе проведения мониторинга выявлено 20 сайтов, содержащих предложение о продаже дистанционным способом алкогольной и табачной продукции, а также закиси азота, что на 67% больше, чем в 2016 г. (2016 г. — 12). «По результатам подготовлено и направлено в суд 20 исков в защиту прав неопределенного круга лиц, с требованием признать информацию, представляющую возможность приобретения неопределенным кругом потребителей дистанционным способом указанной продукции, размещенную на сайтах в сети Интернет информацией, распространение которой в РФ запрещено. Все исковые заявления удовлетворены», — подчеркнули в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
«Почта России» пресекла попытку пересылки из Белоруссии в Москву крупной партии сильнодействующих веществ Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air Более 50 отделений «Почты России» нового формата открылось в Московском регионе с начала года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»981
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие307
Путин призвал запасников на сборы85
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение