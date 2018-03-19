Роспотребнадзор: Более 38 млн руб. вернули потребителям через суд в Подмосковье в 2017 г. 

Сумма возвращенных потребителям через суд денег в 2017 г. выросла почти в четыре раза — около 38 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
Важным направлением деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области является судебная защита прав потребителей. По результатам проверок и рассмотрения жалоб было подготовлено и подано 179 исковых заявлений в защиту прав потребителей, что на 54% больше чем в 2016 г. Кроме того, дано 254 заключения по делам о защите прав потребителей. Сумма денежных средств, возвращенных потребителям на основании вступивших в законную силу решений судебных органов, в 2017 г. составила 38 млн 189 тыс. 500 руб., что почти в четыре раза больше, чем в 2016 г. (в 2016 г. — 9 млн 798 тыс. 300 руб.)», — говорится в сообщении.
Также добавляется, что в 2017 г. управлением в ходе проведения мониторинга выявлено 20 сайтов, содержащих предложение о продаже дистанционным способом алкогольной и табачной продукции, а также закиси азота, что на 67% больше, чем в 2016 г. (2016 г. — 12). «По результатам подготовлено и направлено в суд 20 исков в защиту прав неопределенного круга лиц, с требованием признать информацию, представляющую возможность приобретения неопределенным кругом потребителей дистанционным способом указанной продукции, размещенную на сайтах в сети Интернет информацией, распространение которой в РФ запрещено. Все исковые заявления удовлетворены», — подчеркнули в ведомстве.