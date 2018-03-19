Британская пресса: российских избирателей загоняли на выборы танками и планшетами

На протяжении всей избирательной кампании ИноСМИ следили за тем, как освещают российские выборы зарубежные массмедиа. Прямо скажем, порой статьи западных журналистов сопровождались потрясающими «сенсациями» и «открытиями», не имевшими никакого отношения к действительности.

В большинстве статей, претендующих на аналитичность, не выражалось никаких сомнений в том, что Владимир Путин уверенно победит на выборах. Однако многие журналисты и кремленологи выражали явную надежду на низкую явку, постоянно муссируя тему о том, что в таком случае легитимность избранного президента будет якобы меньшей. Британская «Индепендент» даже приоткрыла планы российской оппозиции по готовящимся провокациям вплоть до вброса фальшивых избирательных бюллетеней. Журналист особо не скрывал своих надежд на успех «армии невидимых инсургентов».

Огромные очереди на избирательных участках стали убедительным ответом россиян на все эти ложные надежды. Уже по этим толпам избирателей было видно, что план некоторых оппозиционных сил по бойкоту выборов оказался полностью сорванным. Газета «Санди таймс» не нашла ничего лучше, чем проиллюстрировать наше голосование карикатурой, на которой ошалевшая бабушка отправлялась на выборы под дулом танка на фоне куполов Храма Василия Блаженного. Ну да, а как еще в России достигается должная явка? Ясное дело, только под дулами танков да автоматов. Эта карикатура вызвала соответствующую реакцию российской аудитории, которая с юмором начала делиться подобными же страшилками о том, как у нас расстреливают отказывавшихся голосовать и сгоняют их на участки собаками да газом «новичок».

Некоторые западные журналисты вместе с командой указанных выше «невидимых инсургентов» направились в «особо проблемные» регионы — то есть те, где традиционно отмечается особо высокая явка. По их репортажам с места событий видно, что цель их была одна: найти нарушения, а если они не найдутся, представить «нарушениями» хоть что-нибудь.

К примеру, московский собкор британской «Файненшл таймс» Макс Седдон отправился в Дагестан , откуда передавал просто душераздирающие сведения. Так, он сфотографировал обычную маршрутку с изображением нейтральной символики Центризбиркома и её слоганом «Выбираем президента — выбираем будущее!» В общем-то, ничего предосудительного: закон вполне позволяет и в сам день голосования призывать прийти на выборы и совершить свой гражданский долг, если речь не идет об агитации за конкретных кандидатов. Но Седдон сопроводил данную «сенсационную» фотографию подписью: «Вау, этот российский избирательный автобус, конечно, удобен. Какое совпадение, что он припаркован недалеко от избирательного участка». Почему, спрашивается, данная маршрутка не могла припарковаться там или в каком-то ином месте? Почему данный факт сопровождается удивленным «Вау!»? Науке это неизвестно.

«Репортаж» Седдона из Махачкалы , опубликованный в солидной финансовой газете Британии, был составлен в том же духе. Главным его персонажем был некий 30-летний программист Тимофей Тарасевич, который прибыл в Дагестан в качестве наблюдателя за выборами (уж не в числе ли тех самых «невидимых инсургентов», надежды на которых возлагала «Индепендент»?). Данный господин якобы зафиксировал где-то вброс голосов, был атакован некими неустановленными лицами, а доказательства его фиксации, разумеется, были ими уничтожены. Теперь верьте на слово. Согласно «репортажу», господин Тарасевич продемонстрировал царапины на своей левой руке.

Уж не знаем, какого Тарасевича британский журналист имел в виду, — не беремся утверждать, но нигде, кроме этой газеты, мы не нашли подтверждения данной истории. Что любопытно, в своих твитах Седдон привел в тот же день похожую историю и даже опубликовал фото одного из «пострадавших». Правда, он был 28-летним, звали его не Тимофей, а Зухраб, и показывал он царапины на правой руке. Видимо, все «инсургенты»-наблюдатели остались с такими отметками. Почему, спрашивается, Седдон не стал фотографировать героя своего «репортажа», неясно.

Об «аккуратности» его творения свидетельствует тот факт, что он приводит видео, на котором некая девушка объясняет одному из таких «наблюдателей-инсургентов» (согласно Седдону, его зовут Марат), почему он не имел права самостоятельно хватать «нарушителей» на участке и трогать кого-то, даже если он подозревает нарушения. На видео она вполне вежливо поясняет, что наблюдатель обязан обратиться к правоохранительным органам , но не подменять их. Однако Седдон преподносит читателям это так, что девушка обвиняет Марата в нападении на нее. «Чего он не делал», — тут же поясняет журналист. Такие вот «репортажи». Причем, судя по статье, опубликованной в «Файненшл таймс», автор не удосужился получить альтернативные комментарии, как и «упустил» тот факт, что кого-то из описываемых им «наблюдателей» обвиняли в самочинных попытках подменить собой правоохранителей. Сами понимаете, зачем такие подробности британскому читателю?

Кстати, автор вышеприведенной статьи в «Индепендент» Оливер Кэрролл, само собой, ретвитнул видео от Седдона, заодно приводя и не менее душераздирающие истории о якобы слабой явке на некоторых участках. А как же те кадры с огромными очередями избирателей? Их ведь видел весь мир.

Кэрролл в своей статье вынужден был признать, что на избирательных участках в Москве было людно и он даже видел очереди. Но «не всегда по правильным мотивам», — добавил он. То есть как это? А кто определяет «правильность» или «неправильность» мотива прихода избирателей на участки? Британский журналист поясняет: «Участок 2204 привлек особое внимание своим необычайно высоким числом избирателей. Позже было обнаружено, что студенты зарегистрировались здесь ради шанса выиграть планшет».

Ага, выходит, не всюду российских избирателей загоняли на участки танками, где-то использовали и планшеты. Только этим, судя по британской прессе, и можно объяснить высокую явку российских избирателей и полный провал «армии невидимых инсургентов», на которую так рассчитывал журналист «Индепендент» еще несколько дней назад. А чем же еще? Во всяком случае, других мотивов в своей «суперобъективной» статье автор не приводит.

Нельзя сказать, что все репортажи и первые комментарии западных журналистов столь же неадекватны, как британские. Спишем все на тот факт, что пресса Туманного Альбиона, особо озабоченная последние дни «русской» темой, просто посчитала своим долгом таким образом продолжить антироссийскую истерику, царящую вокруг дела Скрипаля.

Но уже понятно, что ни ей, ни иным западным СМИ и аналитикам не удастся развить тему «недостаточной легитимности» российского президента. Тему, на которую они так рассчитывали накануне 18 марта.