Максим Горький. Полтора века загадок

28 марта исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького . К этой дате в эфире телеканала «Россия К» документальный фильм «Три революции Максима Горького» (27 марта, 21:10), трилогия «Детство Горького» (27 марта, 21:50), «В людях» (28 марта, 21:50), «Мои университеты» (29 марта, 21:50), программа «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (31 марта, 17:15) и вечер-посвящение в МХТ им. А. П. Чехова (31 марта, 22:00).

Максима Горького можно назвать одним из самых противоречивых писателей России ХХ века. Он неоднозначно воспринял Октябрьскую революцию, но при этом позже был назван ее «певцом». Его сотрудничество с Советской властью определило советскую культуру на десятилетия вперед, однако именно признание Советской власти сыграло роковую роль в его судьбе.

Противоречивость проявилась и в его творчестве. В Горьком всегда как бы уживались два человека: один призывал братьев по перу писать о сталинских лагерях и труде заключенных на строительстве Беломорканала и канала «Москва–Волга» как о великом достижении новой власти, совершенно не замечая дикости и трагедийности происходящего, а другой — писать о судьбе личности в страшной действительности XX века, лишающей человека социальной, личной и творческой свободы.

И вот минуло 150 лет со дня рождения и более 80 лет со дня смерти Горького, а интерес к личности и творчеству писателя не ослабевает. 27 марта в 21:10 в эфире — документальный фильм «Три революции Максима Горького». Чем ценен для нас человек и писатель Максим Горький? Будут ли люди XXI века читать книги писателя, смотреть спектакли и фильмы по Горькому? В чём, как и почему менялся Горький, его взгляды на мир, на людей, на Россию, на революцию? Эти и другие вопросы задает себе и зрителям автор фильма. Участвуют: писатель Павел Басинский , директор Музея А. М. Горького Светлана Демкина, доктор филологических наук Лидия Спиридонова, доктор филологических наук Анастасия Гачева, кандидат филологических наук Ольга Шуган, внучки М. Горького Дарья и Марфа Пешковы и правнук Никита Пешков.

31 марта в 17:15 — «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Максим Горький. „На дне“. Более 100 лет, прошедших после премьеры пьесы, отнюдь не положили конец спорам вокруг нее. И если мало кто отрицает творческую смелость автора, прорвавшегося в те области социальной жизни, которые до него никогда не были представлены на русской сцене, то относительно „философского содержания“ существует значительный разброс мнений. Эксперты: литератор, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Евгений Никитин ; кандидат искусствоведения, театровед Алена Солнцева ; режиссер, художественный руководитель „Небольшого драматического театра“ Лев Эренбург ; филолог, профессор МПГУ Ирина Минералова.

31 марта в 22:00 вечер-посвящение в МХТ им. А. П. Чехова. 28 марта 2018 года к 150-летию А. М. Горького Московский художественный театр им. А. П. Чехова представляет масштабную постановку о жизни и творчестве писателя. Оригинальная пьеса основана только на документальном материале — отрывки из писем, воспоминаний, статей… В пьесе Михаила Дурненкова нет ни одного придуманного слова. Постановка, включающая факты огромной биографии писателя, эскизно, но очень точно открывает и время, и страну, и людей… В постановке задействована почти вся труппа театра, а также приглашённые артисты. Режиссёр-постановщик Виктор Рыжаков , художник-сценограф Николай Симонов , композитор Сергей Невский

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Горький — это звучит гордо

Горький как острога вонзился в китовую тушу мировой литературы. Его популярность была фантастической, как в предреволюционном девятнадцатом веке, так и в СССР, где он стал одним из главных символов эпохи, рекордсменом среди деятелей культуры по названиям городов, улиц и памятников. (далее..)