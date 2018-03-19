В Ростове-на-Дону вспоминают жертв авиакатастрофы 2016 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. / ТАСС /. Жители Ростова-на-Дону, городские и региональные власти, родственники погибших несут цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы, которая произошла два года назад с самолетом Boeing 737-800, летевшим из Дубая , передает корреспондент ТАСС.

С самого утра к памятнику «Прерванный полет», который установлен рядом со зданием бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, начали нести цветы и мягкие игрушки.

"Я приехал рано, уже достаточное количество цветов", — сказал корреспонденту ТАСС один из родственников погибших, не назвавший своего имени, который также принес к памятнику цветы.

Как сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области, цветы к памятнику возложили также министр транспорта региона Андрей Иванов и специалисты, участвовавшие в организации ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки во время набора высоты лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ ) и семь членов экипажа.

Иски к Boeing и Flydubai

В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, он принят к рассмотрению. По словам Сазонова, Flydubai и страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов» — большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.

Тогда же в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров самолета Boeing 737-800.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор, так как „официального заключения о том, что имеется вина перевозчика авиакомпании Flydubai, нет, есть промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК)“.