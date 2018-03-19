В музее Елабуги обнаружили уникальную находку о кавалерист-девице

Уникальная находка обнаружена в Музее-усадьбе Надежды Дуровой в Елабуге

Просматривая метрические книги Николаевской церкви об умерших за 1866 год, музейщики нашли запись о Клеопатре Дуровой — сестре Надежды Дуровой. По ней, Клеопатра скончалась 13 июня 1866 года и похоронена на Троицком кладбище города.

Брат Надежды Дуровой Василий, городничий Елабуги, привез с собой обеих сестер в Елабугу. Отправляясь в Санкт-Петербург на встречу с Пушкиным, который заинтересовался ее мемуарами, кавалерист-девица взяла деньги на дорогу у сестры Клеопатры. Но через пять лет Надежда вернулась в Елабугу. Что заставило ее это сделать? — ответа на этот вопрос не было. Об этом часто спрашивают и посетители, отмечают в музее.