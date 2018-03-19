В музее Елабуги обнаружили уникальную находку о кавалерист-девице 

Уникальная находка обнаружена в Музее-усадьбе Надежды Дуровой в Елабуге.
Просматривая метрические книги Николаевской церкви об умерших за 1866 год, музейщики нашли запись о Клеопатре Дуровой — сестре Надежды Дуровой. По ней, Клеопатра скончалась 13 июня 1866 года и похоронена на Троицком кладбище города.
Брат Надежды Дуровой Василий, городничий Елабуги, привез с собой обеих сестер в Елабугу. Отправляясь в Санкт-Петербург на встречу с Пушкиным, который заинтересовался ее мемуарами, кавалерист-девица взяла деньги на дорогу у сестры Клеопатры. Но через пять лет Надежда вернулась в Елабугу. Что заставило ее это сделать? — ответа на этот вопрос не было. Об этом часто спрашивают и посетители, отмечают в музее.
«Найденная в метрической книге запись с большой долей вероятности дает нам ответ на этот вопрос, — цитирует «Татар-информ» сотрудников Елабужского музея-заповедника. — В Елабуге осталась ее сестра, которая нуждалась в попечении. Женщина не могла в те времена находиться вне семьи. Дурова, пользуясь высочайшим разрешением носить мужское имя, обеспечила свободу не только себе, но смогла дать опеку и своей сестре». Клеопатра скончалась через три месяца после смерти Надежды Дуровой.