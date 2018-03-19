Очередные итоги работы телефона доверия подвели в префектуре СВАО

За минувшую неделю жители СВАО позвонили по номеру телефона доверия по антитеррору и безопасности префектуры 37 раз. Установлено, что по-прежнему чаще всего поступают просьбы о проверке чердачных и подвальных помещений.

Так, за минувшую неделю по просьбам местных жителей были закрыты и опечатаны двери чердаков и подвалов в 3-м проезде Марьиной Рощи, в Путевом проезде и на улице Тайнинской. Кроме того, по жалобе на подозрительных жильцов съемной квартиры в доме № 11 по улице Плещеева назначена проверка УВД

Напомним, что, позвонив по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44, можно сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе: открытые двери подвалов и чердаков, незаконное проживание посторонних лиц, подозрительная деятельность в квартирах и гаражах. (ак)