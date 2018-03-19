Жители Побочино попросили мэрию Пензы сделать тротуар до Арбековской заставы

Одна из жительниц Побочино обратилась к властям областного центра с просьбой сделать пешеходный тротуар по дороге в Арбековскую заставу. Инициатива, адресованная администрации Пензы и городскому Департаменту ЖКХ, была опубликована на портале «Открытая Пенза».

«Мы не можем пройти до остановки, так как нас разделяет ручей и грязь, «всего» 200 метров грязи до садика, магазина, остановки. Единственный чистый путь — это ехать через федеральную трассу. Хотя напрямую через грязь всего три минуты», — обозначила проблему горожанка.

По словам автора инициативы, облегчить жизнь жителям Побочино может удобная пешеходная дорожка, которая соединила бы поселок с Арбековской заставой.

Напомним, чтобы предложение пензячки попало на рассмотрение, свой голос за него должны будут отдать не менее 200 Интернет-пользователей. На сегодняшний день инициативу, размещенную в Сети в минувшую пятницу, 16 марта, уже поддержали 95 человек.