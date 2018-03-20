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В губдуме создадут рабочую группу для решений вопросов малого и среднего бизнеса
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В губдуме создадут рабочую группу для решений вопросов малого и среднего бизнеса 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: d-kvadrat.ru
Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Ирина Титова рассказала, что проблемы существуют как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В частности, к последнему относится вопрос использования субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. По информации ведомства, он до сих пор остается не урегулированным: в Земельном кодексе РФ нет механизмов предоставления таких участков. В качестве поддержки МСП региональное министерство предлагает разработать проект изменений в Земельный кодекс, которыми предусмотрено предоставление им земельных участков и имущества без аукционов.
Кроме того, предложено создать единую электронную цифровую подпись по принципу одного «ключа». Она будет действовать в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) для контрольно-кассовой техники и давать доступ к различным торговым площадкам, а также отчетности — в Федеральную налоговую службу, во внебюджетные фонды и к личному кабинету налогоплательщика. Это поможет предпринимателям сократить финансовую нагрузку и убрать путаницу при работе с различными ключами доступа.
Ирина Титова отметила, что также необходимо увеличить штраф за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации до 10-40 тыс. рублей. По мнению областного министерства, такая административная ответственность будет способствовать легализации бизнеса и частично компенсирует недополученные средства от неуплаты налогов и взносов.
Председатель комитета Вячеслав Малеев подчеркнул, что проблемных вопросов еще много и для их решения будет создана рабочая группа.
"Есть федеральные нормы, которые нужно менять. Это большая работа не только нашего региона, но и других, — сказал он. — Кроме того, существуют проблемы в муниципалитетах области. Необходимо собрать руководителей городов и районов и объяснить им, что нужно делать".
Он рассказал, что в настоящее время мы классифицируем все вопросы, которые накопились у малого и среднего бизнеса, и будем их шаг за шагом решать.
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