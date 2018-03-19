В Красноярске мужчина залез на опору ЛЭП, чтобы пообщаться с инопланетянами и «всех взорвать» (ФОТО, ВИДЕО)

Красноярске мужчина забрался на опору линии электропередачи и угрожал «всех взорвать». Он разбрасывал листы бумаги и кричал. Через некоторое время спасателям удалось подняться к нему и убедить спуститься.

Чрезвычайное происшествие случилось около автобусной остановки на улице Маерчака в Железнодорожном районе 19 марта. Неизвестного, залезшего на опору ЛЭП, прохожие заметили около часа дня по местному времени. По сообщениям очевидцев, мужчина угрожал взрывом, сообщает. При этом он сбрасывал вниз бумагу.

На место происшествия приехали полицейские и сотрудники МЧС , район обесточили. По данным пресс-службы городской полиции, мужчина не выдвигал никаких требований, но в руках у него была бутылка с прозрачной жидкостью и блокнот, отмечает

Newslab.ru. Сайт

пишет, что мужчина грозился спрыгнуть с вышки.

Около 14:20 приехала пожарная машина с лестницей, тогда мужчина начал нервничать, выкинул бутылку и попытался дотянуться до проводов. Однако к этому времени спасатели успели подняться к нему и начать переговоры. В конце концов возмутитель спокойствия согласился спуститься вниз. Когда он оказался на земле, его увезли в отделение полиции, чтобы допросить и выяснить его мотивы.

Между тем интернет-издание

"Проспект Мира"

сообщает со ссылкой на источники, что нарушителя порядка передали специализированной психиатрической бригаде. По данным сайта, мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался общаться с инопланетянами.

Отметим, за последние годы произошло несколько случаев, когда на опору ЛЭП забирались подростки с целью сделать эффектное селфи или посмотреть на округу с высоты. Часто такие случаи оканчивались трагически. Почти ровно год назад, 17 марта 2017 года, в городе Черногорске Республики Хакасии трое школьников

залезли

на высоковольтную опору, чтобы сфотографироваться. Двоих подростков ударило током, когда они находились наверху. Юноша 14 лет скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, второго пострадавшего госпитализировали. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает.