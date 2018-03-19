Ещё
В Красноярске мужчина залез на опору ЛЭП, чтобы пообщаться с инопланетянами и «всех взорвать» (ФОТО, ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

В Красноярске мужчина залез на опору ЛЭП, чтобы пообщаться с инопланетянами и «всех взорвать» (ФОТО, ВИДЕО) 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
В Красноярске мужчина забрался на опору линии электропередачи и угрожал «всех взорвать». Он разбрасывал листы бумаги и кричал. Через некоторое время спасателям удалось подняться к нему и убедить спуститься.
Чрезвычайное происшествие случилось около автобусной остановки на улице Маерчака в Железнодорожном районе 19 марта. Неизвестного, залезшего на опору ЛЭП, прохожие заметили около часа дня по местному времени. По сообщениям очевидцев, мужчина угрожал взрывом, сообщает. При этом он сбрасывал вниз бумагу.
На место происшествия приехали полицейские и сотрудники МЧС, район обесточили. По данным пресс-службы городской полиции, мужчина не выдвигал никаких требований, но в руках у него была бутылка с прозрачной жидкостью и блокнот, отмечает
Newslab.ru. Сайт
"НГС. Новости"
пишет, что мужчина грозился спрыгнуть с вышки.
Около 14:20 приехала пожарная машина с лестницей, тогда мужчина начал нервничать, выкинул бутылку и попытался дотянуться до проводов. Однако к этому времени спасатели успели подняться к нему и начать переговоры. В конце концов возмутитель спокойствия согласился спуститься вниз. Когда он оказался на земле, его увезли в отделение полиции, чтобы допросить и выяснить его мотивы.
Между тем интернет-издание
"Проспект Мира"
сообщает со ссылкой на источники, что нарушителя порядка передали специализированной психиатрической бригаде. По данным сайта, мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался общаться с инопланетянами.
Отметим, за последние годы произошло несколько случаев, когда на опору ЛЭП забирались подростки с целью сделать эффектное селфи или посмотреть на округу с высоты. Часто такие случаи оканчивались трагически. Почти ровно год назад, 17 марта 2017 года, в городе Черногорске Республики Хакасии трое школьников
залезли
на высоковольтную опору, чтобы сфотографироваться. Двоих подростков ударило током, когда они находились наверху. Юноша 14 лет скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, второго пострадавшего госпитализировали. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает.
Newsru.com: последние новости
Петербурженка после ссоры с бывшим мужем сбросила трехлетнего сына с балкона и прыгнула сама "Калашников" открестился от сотрудника, который пытался вывезти из США тактическую винтовку Конькобежец Денис Юсков стал лучшим по итогам сезона в Кубке мира
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»979
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие305
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось15
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова23
ЕС поддержал наказание России183
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение