Вахтовиков можно уволить во время отдыха между вахтами

Компания хочет сократить численность вахтовиков, но не желает организовывать им проезд к месту работы на один день, чтобы уволить их в рабочее время.

В ТК РФ нет статей, которые конкретизируют механизм увольнения в нерабочее время. Общие же правила записаны в ст. 84.1 ТК РФ. Согласно этим принципам, увольняя работника, ему должны вернуть трудовую книжку и окончательно с ним рассчитаться. Датой, когда трудовой договор перестает действовать, по ТК РФ, считается последний день, отработанный сотрудником в компании. Это не касается тех случаев, когда работник по факту не трудился в фирме, но рабочее место за ним, однако, числилось.

Если сотрудника увольняют в выходной, то работодатель должен уведомить его о том, что надо или забрать трудовую или согласиться, чтобы ее отправили по почте. Работодателю также надлежит произвести расчет не позже, чем на следующий день после того, как увольняемый работник предъявит соответствующее требование. Что касается организации проезда для отработки одного дня вахты, то Минтруд сообщает, что это является обязанностью компании, а не ее правом.

ПИСЬМО Минтруда РФ от 28.02.2018 № 14-2/В-121 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»