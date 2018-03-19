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«Мы не должны его пропагандировать, мы должны просить его остаться»
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«Мы не должны его пропагандировать, мы должны просить его остаться» 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
«Для меня выбора не было. Я бы не стал доверенным лицом нашего кандидата, если бы не верил в него. Это единственный человек не только сред всех кандидатов, но и единственный человек в России, который достоин возглавить этот ответственнейший пост в этот ответственнейший момент жизни России.
Сейчас очень непросто. И только он один способен развернуть наш корабль так, чтобы добиться хороших результатов. И это не мы должны его пропагандировать, это мы должны просить его остаться, не оставить страну, не оставить этот пост для того, чтобы своими продуманными, очень правильными действиями он спас наш корабль.
Этот корабль должен идти только в гармоничную жизнь для того, чтобы улучшить общую жизнь народа, чтобы добиться самых больших результатов, чтобы страна была богатой, чтобы народ жил счастливо, радуясь друг другу, а мы, артисты, будем это настроение поддерживать».
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