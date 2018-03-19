Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса 

Жители Волгоградской области приняли участие в референдуме и большинством голосов проголосовали за смену часового пояса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного избиркома.
«После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени», — указал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области одновременно с выборами президента России 18 марта будет проведён референдум о переводе времени на один час вперёд.
В феврале депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого времени суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.