Ещё
Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители Волгоградской области приняли участие в референдуме и большинством голосов проголосовали за смену часового пояса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного избиркома.
«После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени», — указал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области одновременно с выборами президента России 18 марта будет проведён референдум о переводе времени на один час вперёд.
В феврале депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого времени суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.
RT на русском: последние новости
Как Тереза Мэй реанимирует свою карьеру за счёт антироссийской риторики В ПАСЕ рассказали о бюджетных трудностях из-за отказа России платить часть своего взноса Россиянин Юсков победил в общем зачёте КМ по конькобежному спорта на дистанции 1500 м
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1056
Путин призвал запасников на сборы171
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие327
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение