Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

«После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени», — указал собеседник. Жители Волгоградской области приняли участие в референдуме и большинством голосов проголосовали за смену часового пояса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного избиркома.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области одновременно с выборами президента России 18 марта будет проведён референдум о переводе времени на один час вперёд.