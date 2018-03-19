Грибникам и ягодникам разрешат не арендовать участки леса

Иван Петрович с июля и до конца октября практически живет в лесу. Вместе с супругой собирают все, что дает природа. Ягоды, грибы, травы. Летом чернику или клюкву на рынок не приносят. В период сбора дикоросов дорог каждый час. Все замораживают. И только когда ложится снег и в тайге брать нечего, торгуют на базаре.

«У меня дочка студентка учится в Новосибирске , и мне надо ее содержать. А я уже как два года на пенсии. Это и прибавка к пенсии, и к тому чтобы выучить дочку», — говорит житель города Томска Иван Вернанский.

Сегодня болотнинские рынки ягодами и грибами не богаты. Но летом клубнику продают даже дети. Большинство школьников так зарабатывают себе на карманные расходы. Есть ребята, которые за неделю умудряются наторговать себе на телефон. Утром в поле собирают ягоды, в обед уже на базаре. И уж точно никто из них не арендует участок в лесу, как это положено по закону.

Евгений Рыжков. «Объемы законодательством не урегулированы, статьей 111 Лесного кодекса предусмотрена беспрепятственно заготовка гражданами дикоросов для собственных нужд без ограничения по объему. Единственное ограничение вступает в силу, как только гражданин реализует продукт, по мере реализации это становится предпринимательской деятельностью. Соответственно, при предпринимательской деятельности должен заключаться договор аренды», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Болотнинском лесничестве ни одного договора на аренду участка в лесу нет. По закону заключают его на срок от 10 до 49 лет. Селяне говорят: год на год не приходится — урожай в тайге не всегда, и платить аренду, когда каждая копейка на счету, невозможно. Выходит, Иван Петрович и другие продавцы дикоросов нарушают закон — воруют ягоды и грибы. Сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит селянам зарабатывать «на тихой охоте» беспрепятственно. И не бояться на базаре, что собранное ведро ягод изымут и оштрафуют.