Отец пермского солдата, совершившего самоубийство в Екатеринбурге, требует с Минобороны миллион рублей

Солдат-срочник Денис покончил с собой в марте 2016 года. По данным следствия, в декабре 2016 года сержант незаконно заставил солдата принять упор лежа и отжиматься от пола на вытянутых руках. Кроме того, он поставил ему ногу на спину. В этот момент солдат был в противогазе, бронежилете и в защитном костюме, который надел в наказание якобы за нарушение устава. Затем сержант несколько раз ударил срочника по голове.

Государственная экспертиза не нашла прямой связи между самоубийством Дениса и действиями сержанта: якобы на решение срочника в совокупности повлияла стрессовая ситуация в армии, его нежелание служить и в том числе отношение к нему начальства.

— Потерпевшим признали отца солдата, он подготовил иск в один миллион рублей за моральный вред, — сообщила 59.ru адвокат родителей Елена Макарова

Ранее сержанта признали виновным в превышении служебных полномочий. По версии следствия, он избил пермского солдата-срочника, что и могло послужить причиной для самоубийства. Родители юноши требовали пересмотреть приговор, поскольку сочли наказание слишком мягким — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.