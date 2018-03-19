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На окружной выставке в Тюмени представят новинки сельхозтехники
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На окружной выставке в Тюмени представят новинки сельхозтехники 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, на площадке в поселке Винзили будет представлен бункер перегрузчик БП-25-31 «Хопер» для загрузки вагонов и новый малогабаритный трактор «Беларус», а также самая маленькая модель телескопического погрузчика FARESIN 6.26.
«Специалистов также может заинтересовать измельчитель рулонов ИР-1,8 (с выдувателем), Эта обновленная модель отличается увеличенной в 1,5 раза дальностью вылета измельченной массы, по результатам она достигает 19,5 метров. Также из новинок будут представлены катушка поливальная для потоков от 10 до 130 м ³/час и трактор колёсный Fendt 1038 Profi Plus, отличающийся бесступенчатой трансмиссией с большим тяговым усилием при скоростях от 0,02 до 60 км/ч», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Фото: kurganobl.ru.
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