Ещё
Четыре вертолетные площадки введут в эксплуатацию в аэропорту на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре вертолетные площадки введут в эксплуатацию в аэропорту на Ямале 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Красный Север
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три площадки для вертолетов Ми-8 и одна — для вертолетов Ми-26 введут в эксплуатацию в аэропорту в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках реконструкции аэропортового комплекса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Сегодня на объекте необходимо завершить устройство периметрового ограждения и ввести в эксплуатацию новые вертолетные площадки: три площадки для вертолетов Ми-8 и одну — для Ми-26, которая значительно больше по площади. Для завершения второй фазы строительства нужно завершить взлетно-посадочную полосу (ВПП), а также построить аварийно-спасательную станцию", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что ввод в эксплуатацию вертолетных площадок и перенос перевозок с действующего места позволит достроить ВПП, которая по проекту заканчивается на месте действующих вертолетных площадок, и обеспечить воздушные судна новыми местами стоянки, оборудованными современной светосигнальной системой.
"Сейчас устанавливается периметровое ограждение протяженностью свыше шести километров. Продолжается завоз материалов для первого этапа строительства: цемент, мачты освещения и другое. После мы приступим к установке фундаментов под мачты освещения и облакомер", — приводит пресс-служба слова руководителя проекта «Реском — Тюмень» Владимира Репецкого.
О реконструкции
По данным властей, реконструкция аэропортового комплекса в селе Красноселькуп осуществляется с 2012 года. В 2014 году аэродром перевели в статус посадочной площадки. Сейчас в аэропорту выполнили отсыпка ВПП, частично уложили плиты основания, устроили рулежные дорожки, перрон, смонтировали светосигнальное оборудование, построили котельную и трансформаторную подстанцию.
Из аэропорта Красноселькуп выполняются рейсы по направлениям Красноселькуп — Новый Уренгой, Красноселькуп — Толька и Красноселькуп — Тарко-Сале. Общий пассажиропоток по итогам 2017 года составил 14 894 пассажира. Для посадки воздушных судов используют три временные площадки.
Всего на территории ЯНАО работает 10 аэропортов, семь из них принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри округа и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.
ТАСС: последние новости
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести в начале апреля Лавров во время визита в Токио пригласит своего японского коллегу посетить Москву Azur Air возобновит полеты после 20 марта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1051
Путин призвал запасников на сборы162
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие324
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение