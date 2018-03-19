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Завершены торги по ремонту дорог в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»
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Завершены торги по ремонту дорог в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» 

Нижегородская правда 7 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Завершены торги по ремонту дорог регионального значения в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время идет процедура заключения 19 государственных контрактов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
По данным регионального минтранса, в Нижегородской области будут проводиться работы на дорогах в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске, на Бору.
В министерстве сообщили, что 19 марта пройдут торги на ремонт дорог во всех восьми районах Нижнего Новгорода, на эти цели будет направлено 884,629 млн рублей. Объявлены торги по выполнению мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на сумму 40,672 млн рублей: нанесение разметки термопластиком, восстановлении светофоров, установке дорожных знаков и металлических пешеходных ограждений в городе Нижнем Новгороде. Так, начальная цена контракта на право выполнения работ по установке дорожных знаков составляет 2,8 млн рублей. Работы будут производиться на участках улиц Веденяпина, Лескова, Переходникова, Плотникова, Монастырки, Баумана, Рябцева, Коновалова, Варварской, Львовской, Родионова, Ковалихинской, Толбухина, а также проспектов Ленина, Союзного, Октября, Кораблестроителей и Южного шоссе.
Кроме того, в региональном минтрансе подчеркнули, что на 19 марта назначены еще три аукциона. В городе планируется восстановить 20 светофоров и установить один новый. Объекты расположены на проспектах Гагарина, Ленина, Героев, Октября, Московском шоссе и улицах Родионова, Бринского, Переходникова и Коминтерна. Начальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей.
В министерстве также отметили, что более 19 млн рублей будет направлено на нанесение разметки на проспектах Бусыгина, Кораблестроителей, Союзного, переулке Вайгач, участках улиц Переходникова, Львовской, Плотникова, Краснодонцев, Магистральной, Толбухина, Баумана, Порт-Артурской, Ярошенко, Черняховского, Березовской, Бринского, Академика Сахарова, Ванеева, Коминтерна, Землячки, Кима, Культуры, Ужгородской, Хальзовской, Федосеенко, Ясной. Еще 11,1 млн рублей пойдет на установку пешеходных ограждений на улицах Глеба Успенского, Родионова, Веденяпина, Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, Московском и Южном шоссе, проспектах Октября, Ленина.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог напомнили, что в состав дорожной сети Нижегородской агломерации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» включены участки дорог общей протяженностью 1161,834 км, в том числе 476,768 км дорог федерального значения — трасса М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов и обход города Нижний Новгород.
Также в министерстве напомнили, что бюджет программы на будущий год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 800 млн рублей, областного бюджета 975,5 млн рублей, местного бюджета — 30,6 млн рублей. Всего будет отремонтировано более 127,15 км автодорог: более 37,91 км городских дорог (31 участок), почти 89,24 км дорог регионального значения (19 участков).
Ранее сообщалось, что информацию о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» можно увидеть на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, официальном сайте приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». С перечнем объектов и намечаемых работ на текущий год можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
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