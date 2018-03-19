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Калуга отметила годовщину присоединения Крыма
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Калуга отметила годовщину присоединения Крыма 

Калуга 24 7 часов назад
Фото: Калуга 24
Вечером 18 марта, после закрытия избирательных участков, на Театральной площади в Калуге прошел митинг, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. Как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, несмотря на морозную погоду, на площади было многолюдно. В митинге приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Константин Горобцов, депутат Госдумы РФ Александр Авдеев, спикер областного парламента Виктор Бабурин, ректор КГУ имени Циолковского Максим Казак. «Есть такое устойчивое выражение: „Есть время разбрасывать камни и время собирать камни“. Мне кажется, долго разбрасывали. И теперь нам надо их собирать. По этим страницам истории необходимо провести всех наших детей, чтобы они знали ее. Вот так мы сможем объединиться, консолидироваться, противостоять внешним угрозам и вместе решать внутренние проблемы. Поэтому такие события должны отмечать в обществе», — сказал, поздравив калужан с годовщиной вхождения Крыма в состав России, Александр Авдеев. С праздником калужан и гостей города поздравил председатель регионального отделения «Боевого братства» Александр Погудин, который отметил, что день воссоединения Крыма с Россией навсегда вписан в историю нашей страны. На сцене в этот вечер выступили с концертной программой и творческие коллективы областного центра. В завершение участники митинга исполнили гимн Российской Федерации. Фото пресс-службе городской управы Калуги Такие же митинги-концерты в воскресенье, 18 марта, прошли по всей стране. Напомним, договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России был подписан президентом России Владимиром Путиным, руководством Крыма и мэром Севастополя 18 марта 2014 года.
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