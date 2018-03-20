Министр Абызов — невидимая деятельность и завидные доходы

Бывает ли бизнесмен бывшим?

Свои капиталы Михаил Абызов начал сколачивать в «лихие 90-е». Тогда, учась на мехмате МГУ , будущий министр занялся торговлей. К 1996 году фирма ОРТЭК 24-летнего Абызова получила 19,5% акций «Новосибирскэнерго» в залог оплаты за поставку топлива и сельхозтехники. Причем коммерсанту акции достались за 570 тыс. долларов при их реальной стоимости, по мнению экспертов, в 40 млн долларов. Вскоре новосибирская областная администрация, не выполнив свои обязательства, передала акции Абызову, который к тому времени стал уже зампредседателя совета директоров «Новосибирскэнерго».

Следующим шагом в бизнес-карьере и политическом будущем Абызова стала работа в РАО «ЕЭС России», куда его в 1998 году пригласил Анатолий Чубайс . Будущий министр вошел в новый коллектив в должности зампредседателя правления. Поговаривают, что Абызова не очень интересовала зарплата, но он затребовал вертолет в личное пользование.

За время работы с Чубайсом Абызов подмял под себя ЖКХ Урала и Сибири, приобрел пансионат «Энергетик» вблизи правительственной зоны отдыха Завидово. Полагают, что тогда же будущий министр скупил практически все детские лагеря, расположенные вдоль Волги. Сегодня они стоят заброшенные или используются не по предназначению, видимо, ожидая интересных предложений от инвесторов.

Энергетический бизнес в Новосибирске по-прежнему приносит Абызову неплохой доход, полагают журналисты «Нашей версии». По некоторым данным, он может контролировать компанию «Сибэко» (местный энергетический монополист). «По разным предположениям, в начале прошлого года именно из-за мощного лобби „Сибэко“ власти региона подняли тарифы ЖКХ на рекордные 15%. И это при том что федеральная власть ограничила допустимый рост тарифов 4%. Отменить драконовские тарифы местным властям пришлось только после серии мощных социальных протестов, прошедших в регионе», — отмечается в журналистском материале. Как рассказывал в своих блогах Алексей Навальный , по итогам 2017 года Абызов мог получить 2 млрд рублей, если бы люди не смогли добиться отмены тарифов.

Тем не менее даже это не привело нынешнего министра к оставлению числа богатейших российских бизнесменов по версии Forbs . За прошлый год его состояние было оценено в 650 млн долларов. Хотя раньше он считался миллиардером. Так, в 2014 году он был обладателем 1 млрд долларов, а в 2012 году — 1,3 млрд долларов, и занимал 68-е место в рейтинге журнала. Кроме того, по данным того же Forbs, сегодня у Михаила Абызова в собственности вертолет Robinson 44 Clipper II.

Заморские владения

Предположительно, министр «Открытого правительства» владеет британской фирмой Powerfuel с закрытыми угольными предприятиями и инвестиционным фондом Bright Capital. Компания, по данным СМИ, реализует энергетические проекты в США . Также среди активов Абызова сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре , Британских Виргинских и Каймановых островах.

Хоть информация о заморских владениях министра часто попадала в прессу, она не вызывала интереса правоохранительных органов , и крупные коррупционные скандалы по-прежнему обходят Михаила Абызова стороной. Также ничем закончилась попытка депутата-коммуниста Валерия Рашкина выяснить, имеется ли у министра американское гражданство. Ответа на этот вопрос до сих пор не было. Зато известно, что его жена Екатерина Сиротенко имеет вид на жительство в США, а дети — Даниэль, Никита и Зоя, родились и растут в Америке.