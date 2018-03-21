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За паводком в Челябинской области будут наблюдать с дронов
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За паводком в Челябинской области будут наблюдать с дронов 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Заторы льда во время паводка могут осложнить ситуацию в 20 муниципалитетах Челябинской области — об этом говорили на заседании комитета по экологии и природопользованию областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Особенно тревожная ситуация складывается в Ашинском, Брединском, Варненском и Троицком районах.
Специалисты с привлечением сил военных уже начали работы на крупнейших реках региона — взрывные и прочие работы должны завершиться к 10 апреля.
Впрочем, в целом паводок должен пройти без осложнений — для этого подготовили 9 тысяч 456 человек. 1 тысячу 893 единицы техники. 126 плавательных средств и 4 воздушных судна. Также за прохождением паводка будут наблюдать с беспилотных аппаратов-дронов.
«Отмечу, что мы единственный регион в УрФО, где нет бесхозных гидротехнических сооружений», — сообщил заместитель министра общественной безопасности области Валерий Устинов. На экстренный случай подготовлены 33 пункта, где могут разместиться до 10 тысяч человек.
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