За паводком в Челябинской области будут наблюдать с дронов

Заторы льда во время паводка могут осложнить ситуацию в 20 муниципалитетах Челябинской области — об этом говорили на заседании комитета по экологии и природопользованию областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Особенно тревожная ситуация складывается в Ашинском, Брединском, Варненском и Троицком районах.

Специалисты с привлечением сил военных уже начали работы на крупнейших реках региона — взрывные и прочие работы должны завершиться к 10 апреля.

Впрочем, в целом паводок должен пройти без осложнений — для этого подготовили 9 тысяч 456 человек. 1 тысячу 893 единицы техники. 126 плавательных средств и 4 воздушных судна. Также за прохождением паводка будут наблюдать с беспилотных аппаратов-дронов.