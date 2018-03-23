Сбербанк отметил Международный день клиента

Сбербанк традиционно принимает активное участие в праздновании Международного дня клиента — празднике, который ежегодно отмечается 19 марта. Именно в этот день бизнесмены всего мира имеют возможность выразить свою признательность действующим клиентам и поблагодарить их за сотрудничество.

У Сбербанка более 145 млн клиентов в 21 стране мира. В прошлом году более 100 ключевых руководителей Сбербанка по всей стране отправились в офисы и на площадки Единой службы заботы о клиентах, чтобы лично пообщаться с клиентами, ответить на их вопросы. А свыше 26 тысяч сотрудников Группы Сбербанк в России Белоруссии тогда же приняли участие во флешмобе. На несколько дней они поставили на свой аватар в соцсетях имидж «Спасибо» — сердце со словом «спасибо» на разных языках, вместе с хэштегами #спасибочтовыснами и #сбербанкденьклиента.

«Важно быть благодарными своим клиентам за справедливую критику, за любую обратную связь, которая помогает Банку развиваться и совершенствоваться», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов

Курске, Липецке, В этом году в отделениях Банка по всей стране раздают посетителям подарки, проводят лекции и деловые игры для клиентов, направленные на повышение финансовой грамотности. Руководили банка в большинстве отделений — в том числе в Воронеже, Белгороде Тамбове и Орле — на один день превратились в клиентских менеджеров: они встречали посетителей, консультировали их, благодарили за доверие и собирали обратную связь о работе Банка.

Команды лучших офисов в День клиента были удостоены Благодарственных писем руководства. Топ-менеджеры Центрально-Черноземного банка в этот день посетили подразделения, чтобы лично вручить коллегам награды и сказать спасибо клиентам за то, что они выбрали Сбербанк.

Владимир Викторович пообщался с клиентами, поздравив их с праздником. В личной беседе руководитель поинтересовался, как давно клиенты пользуются финансовыми продуктами, какие впечатления вызывает бренд Сбербанка, а также поздравил собеседников, вручив памятные подарки. Заместитель Председателя Александр Закурдаев с командой Розничного блока для общения с клиентами и их детьми посетил дополнительный офис №9013/0161.