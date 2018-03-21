Сбербанк отмечает Международный день клиента

Именно в этот день бизнесмены всего мира имеют возможность выразить свою признательность действующим клиентам и поблагодарить их за сотрудничество.

Сбербанка более 145 млн клиентов в 21 стране мира. В прошлом году более 100 ключевых руководителей Сбербанка по всей стране отправились в офисы и на площадки Единой службы заботы о клиентах, чтобы лично пообщаться с клиентами, ответить на их вопросы. А свыше 26 тысяч сотрудников Группы Сбербанк в России Белоруссии тогда же приняли участие во флешмобе. На несколько дней они поставили на свой аватар в соцсетях имидж «Спасибо» — сердце со словом «спасибо» на разных языках, вместе с хэштегами #спасибочтовыснами и #сбербанкденьклиента.

«Важно быть благодарными своим клиентам за справедливую критику, за любую обратную связь, которая помогает Банку развиваться и совершенствоваться», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов

Самаре, Тольятти, Пензе, Ульяновске, Астрахани, Саратове и В этом году в отделениях Банка по всей стране раздают подарки посетителям, проводят лекции и деловые игры для клиентов, направленные на повышение финансовой грамотности. Руководили банка в большинстве отделений — в том числе в Оренбурге Волгограде — на один день превратились в клиентских менеджеров: встречают посетителей, консультируют их, благодарят за доверие и собирают обратную связь о работе Банка.

Приятным подарком для клиентов стала праздничная викторина, которая погрузила клиентов в мир Сбербанка. Отвечая на вопросы, клиенты узнавали новое о продуктах, сервисах банка и правилах безопасности! За каждый правильный ответ вручался памятный подарок!