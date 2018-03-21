Ещё
Сбербанк отмечает Международный день клиента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк отмечает Международный день клиента 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Именно в этот день бизнесмены всего мира имеют возможность выразить свою признательность действующим клиентам и поблагодарить их за сотрудничество.
У Сбербанка более 145 млн клиентов в 21 стране мира. В прошлом году более 100 ключевых руководителей Сбербанка по всей стране отправились в офисы и на площадки Единой службы заботы о клиентах, чтобы лично пообщаться с клиентами, ответить на их вопросы. А свыше 26 тысяч сотрудников Группы Сбербанк в России и Белоруссии тогда же приняли участие во флешмобе. На несколько дней они поставили на свой аватар в соцсетях имидж «Спасибо» — сердце со словом «спасибо» на разных языках, вместе с хэштегами #спасибочтовыснами и #сбербанкденьклиента.
«Важно быть благодарными своим клиентам за справедливую критику, за любую обратную связь, которая помогает Банку развиваться и совершенствоваться», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов.
В этом году в отделениях Банка по всей стране раздают подарки посетителям, проводят лекции и деловые игры для клиентов, направленные на повышение финансовой грамотности. Руководили банка в большинстве отделений — в том числе в Оренбурге, Самаре, Тольятти, Пензе, Ульяновске, Астрахани, Саратове и Волгограде — на один день превратились в клиентских менеджеров: встречают посетителей, консультируют их, благодарят за доверие и собирают обратную связь о работе Банка.
Приятным подарком для клиентов стала праздничная викторина, которая погрузила клиентов в мир Сбербанка. Отвечая на вопросы, клиенты узнавали новое о продуктах, сервисах банка и правилах безопасности! За каждый правильный ответ вручался памятный подарок!
История праздника началась в 2010 г., по инициативе бизнесменов России и Литвы. Несмотря на то, что официального статуса он пока не имеет, большинство руководителей компаний всех сфер и уровней во многих странах мира организуют в этот день различные акции со скидками и подарками.
АиФ-Оренбург: последние новости
Как заплатить счета за ЖКХ не выходя из дома? Когда в доме тепло, светло и комфортно. Советы энергетиков До здоровья не доедешь?Почему абкулакцы делают флюорографию в другом районе
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ249
Путин занялся «списком Собчак»73
Появились слухи об уходе Лаврова60
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому150
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение