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Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке
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Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 20 марта. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Краснознаменный пер. 9/11  Нейбута ул. 53  Первомайский район
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А, 26Б, 28  Вилкова ул. 11, 20, 3, 5, 7, 9  Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 64Б  Гамарника ул. 22, 24, 24В, 26, 26А  Постышева ул. 17, 19, 21, 23  Советский район
Воровского ул. 46  Кирова ул. 18, 20  Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98  Курчатова ул. 1, 10, 15, 3, 5, 7, 9  Рокоссовского ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 5А, 7, 9  Семирадского ул. 12, 14, 16, 18  Заречная 1-я ул. 10  Фрунзенский район
Верхнепортовая ул. 10, 12, 6  Посьетская ул. 14  Хабаровская ул. 26, 28.
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