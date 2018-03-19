Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 20 марта. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Краснознаменный пер. 9/11 Нейбута ул. 53 Первомайский район
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А, 26Б, 28 Вилкова ул. 11, 20, 3, 5, 7, 9 Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 64Б Гамарника ул. 22, 24, 24В, 26, 26А Постышева ул. 17, 19, 21, 23 Советский район
Воровского ул. 46 Кирова ул. 18, 20 Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98 Курчатова ул. 1, 10, 15, 3, 5, 7, 9 Рокоссовского ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 5А, 7, 9 Семирадского ул. 12, 14, 16, 18 Заречная 1-я ул. 10 Фрунзенский район
Верхнепортовая ул. 10, 12, 6 Посьетская ул. 14 Хабаровская ул. 26, 28.