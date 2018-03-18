16.00 по Москве. Россия выбирает президента. Как проходят выборы в регионах

Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах

Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер, сообщает ТАСС . Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

Однако номер участка, зафиксированный на камерах, является ошибочным, сказала глава региональной комиссии. «На камерах написано, что это участок № 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка „Ростелекома“ при указании камер, это участок №1480», — подчеркнула Коновалова

Ирина Коновалова добавила, что два члена избирательной комиссии отстранены от работы. «Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы», — заявила она.

Она напомнила, что за вброс бюллетеней предусмотрена ответственность. «Уголовная ответственность, сейчас не скажу по санкциям», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов. На месте ведется разбирательство с привлечением общественной палаты Московской области, Мосгоризбиркома и полиции, добавила глава областной комиссии.

Сейчас стационарная урна, в которую производился вброс, опечатана, все бюллетени в ней будут признаны недействительными. На участок доставлена резервная стационарная урна для продолжения голосования, подытожила Коновалова.

Руководитель фракции «Единая Россия» посетил избирательный участок в средней школе № 40, пишет «О чем говорит Смоленск».

«Люди с приподнятым настроением идут делать свой выбор. Люди голосуют за будущее нашей страны, за будущее нашей области, за будущее своего города и за будущее своих детей. Я уверен, что каждый уже определился и сделал свой выбор. Сегодня, как никогда, самое весеннее настроение, замечательный светлый, солнечный день. Посмотрите, сколько людей идет на избирательный участок. Я вас всех приглашаю тоже прийти», — отметил Сергей Неверов

Рязанец пришел на выборы в костюме дракона.

Мужчина посетил избирательный участок №937 в РГАТУ по улице Вишневой, дом №35. По словам рязанца, члены избирательной комиссии беспокоились, что «дракон» не поместится в кабину. Дети, пришедшие с родителями на выборы, просили сфотографироваться и станцевали со сказочным персонажем.

Секретарь комиссии попросил рязанца снять маску на некоторое время, чтобы убедиться в совпадении с фотографией в паспорте. Ранее житель Бурятии пришел на выборы в костюме медведя, а в Барнауле «моржи» пришли на избирательный участок в купальных костюмах и устроили там перфоманс.

УрФО

По данным избирательной комиссии Свердловской области, на 15.00 явка составила 46,68%.

Анатолий Гагарин. Для сравнения, в 2012 году явка на выборах к этому времени была 39,94%. Самая высокая явка зафиксирована в: Пелыме — 64,06%, Камышловском районе — 62,11%, Волчанске — 61,10%. В Екатеринбурге на 15.00 явка составила — 41%, в Нижнем Тагиле — 46%. «В целом ожидалась, что явка на президентских выборах в этом году будет высокая и по всем прогнозам, и по предварительным подсчетам. Радует, конечно, что Свердловская область проявила такую сознательность. Я думаю, что пока еще темп не набран в полной мере, основная масса избирателей еще придет на избирательные участки. Мы видим по стране, что это общая такая тенденция», — прокомментировал «ФедералПресс» явку избирателей глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества

«Очевидно, что областной и городским администрациям было очень важно продемонстрировать свою работу. Усилия были сосредоточены на том, чтобы процент явки был выше, чем на прошлых выборах. Явка стала одним из краеугольных камней легитимности выборов, одним из двух критериев (наряду с результатами), по которым будут судить об эффективности работы властей», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» политолог Александр Пирогов

При этом Пирогов отмечает, что административный ресурс не был задействован для агитации за какого-либо конкретного кандидата. «Голосуйте за кого угодно, главное — придите, ведь совершенно ясно, что голоса распределятся точно так же, как показывает социология. Никто специально не тянул голосовать за конкретную персону, но мягкая мобилизация была», — объяснил эксперт.

В облизбирком в настоящее время поступило 15 письменных жалоб. В частности среди прочих, по одному обращению поступило в Асбестовскую городскую ТИК и Дзержинскую районную ТИК Нижнего Тагила, еще шесть — в участковые избирательные комиссии Качканарского городского округа. Во всех случаях заявителями выступило отделения КПРФ : коммунисты не согласны с включением в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на должность президента России информации о фактах недостоверности сведений о доходах, представленных Павлом Грудининым.

Персек свердловских коммунистов Александр Ивачев также сообщил о якобы имевшим место быть нарушении в Екатеринбурге, связанном с организацией надомного голосования. По его информации, во время выезда наблюдатель зафиксировал, что большинство людей из списка, составленного УИКом, не ожидали, что к ним придут, а избиратели не подавали необходимого заявления. По словам Ивачева, КПРФ подала жалобу.

Кроме того, в штабе Жириновского в Екатеринбурге «ФедералПресс» сообщили о якобы зафиксированном вбросе на одном из избирательных участков Первоуральска . В настоящее время городской Центр общественного наблюдения уже провел проверку. По ее итогам нарушение не подтвердилось.

«К нам пришли пожилые люди. С ними был их сын. Они все трое получили бюллетени, сделали отметки и когда подошли к уРусское национальное единство *запрещены в РФ ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">Русское национальное единство *запрещены в РФ">рне, он у них их забрал и опустил бюллетени, а затем они все втроем вышли. Я считаю, что нарушения не было», — пояснила наблюдатель Наталья Рыкова.

Челябинский облизбирком заявляет об отсутствии заметных нарушений

ХМАО и В Челябинской области проголосовала почти половина избирателей. Явка на 15:00 по региону составила 49,32%, — об этом сообщает ЦИК . Таким образом, среди регионов УрФО Южный Урал на четвертом месте, пропустив вперед Тюменскую область ЯНАО , где избиратели голосуют заметно активнее.

Лидеры по муниципалитетам: Октябрьский район 62,17%, Нагайбакский район 61,68%, Уйский район 59,63%. Аутсайдеры: Златоуст — 42.35%, Копейск — 44,97%, Центральный район Челябинска — 45,26%.

Зато четыре участковые избирательные комиссии Челябинской области завершили свою работу уже к 12-13 часам местного времени, причем показали стопроцентную явку. Речь о следственных изоляторах системы ФСИН

«Не подтверждается 85% сообщений о нарушениях. Либо избиратели неправильно трактуют закон, либо представители кандидатов могут ошибиться, — заявила заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Елена Шубина , отвечая на вопрос журналиста о сообщениях наблюдателей о нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ. — Нарушения, которые у нас есть и подтвердились, они вообще не являются нарушением законодательства о выборах. Так например, сообщают, что некоторые избирательные комиссии просят дополнительные избирательные бюллетени…»

Елена Шубина назвала эти примеры следствием новой технологии голосования.

Открепительных удостоверений на этих выборах нет, взамен избиратели получили возможность голосования по месту нахождения, а не только по месту регистрации. Таким образом, участки получают 100% бюллетеней от числа приписанных избирателей плюс еще 0,05% от этого числа для тех, кто решил голосовать по месту нахождения, не будучи заранее внесенным в списки избирателей данной участковой комиссией. Не всегда их число удается спрогнозировать точно. «Бюллетени на них изначально не заложены и направляются из резерва. Не все этого понимают, но это соответствует нормам закона», — отметила Елена Шубина.

В качестве примера она привела участок на таможенном посту на границе РФ и Казахстана в пределах Челябинской области.

Облизбирком, по ее словам, занимает жесткую позицию в отношении тех избирателей, которые в силу разных причин пытаются выносить бюллетени с участков. Спикер отметила, что бюллетени являются собственностью комиссии, которая во всех случаях обязана препятствовать таким фактам.

Тюменская область

Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Тюмени

Международный наблюдатель от СНГ Данияр Исаев отметил качественную организацию выборов президента России в Тюмени. По его словам, делегаты миссии до 16 часов успели посетить восемь участков в Тюмени, в том числе присутствовали при опломбировании ящика для голосования.

«Организовано все на высоком уровне. Замечаний у нас пока нет. Все наблюдения мы передадим в миссию наблюдателей от СНГ для отчета», — отметил Исаев, представляющий в миссии Казахстан.

В выборах приняли участие главы Тюмени и Тобольска

Главы администраций Тюмени и Тобольска Александр Моор Владимир Мазур приняли участие в выборах президента. После того, как они отправили бюллетени в электронную урну, мэры поделился, почему важно прийти на выборы.

«Если ты по-настоящему любишь свою страну, то не можешь быть безучастным к ее судьбе. Я обращаюсь ко всем моим землякам — всех национальностей, всех вероисповеданий, всех политических взглядов и убеждений — с призывом выразить своё мнение о будущем России, проголосовать за того человека, с личностью которого они связывают надежды на ее стабильность, процветание и развитие», — заявил Моор.

ХМАО-Югра

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Сургут. Ранее глава региона побывала в Нижневартовске . Проголосовала руководитель утром в Ханты-Мансийске . Губернатор отметила хороший уровень организации выборов в Сургуте и высокую активность горожан.

«Буду опираться на мнение людей, насколько я понимаю, люди удовлетворены тем, как организована работа на избирательных участках. Мне, по крайней мере, никто не пожаловался, а удовлетворение демонстрировали. Будем надеяться, что это общее мнение, и это действительно так», — отметила Наталья Комарова.

Сургут демонстрирует небывалую активность избирателей

Экономическая столица Югры — Сургут — сегодня очень активен. Всего в городе открыты 123 участка для голосования на выборах президента России, это на 8 больше, чем на прошлых выборах. Здесь явка почти 50% на 15:00.

Я рад, что та работа, которая была проделана, чтобы выборы состоялись, были хорошо организованы, чтобы это был действительно праздник, была успешной. Считаю, что сургутяне заслужили того, чтобы жить в великолепной, комфортной, безопасной стране, сильной стране, но для этого нужно сделать свой выбор сегодня», — отметил глава Сургута Вадим Шувалов

Ямал

Ямал — один из лидеров по явке в России

Регионы «тюменской матрешки» попали в число лидеров по явке на президентские выборы. Так, по данным на 15:00 в Тюменской области проголосовали 61,27% избирателей. В Югре зафиксирован показатель в 54,17%. Очень серьезный результате в Ямало-ненецком автономном округе — 69.93%. Пока это самый высокий результат в стране. На Ямале сегодня заработало 228 избирательных участков, в Югре — 711, а в Тюменской области — 1 122. «Нам есть, из кого выбирать, каждого мы хорошо знаем, — заявил экс-прокурор Тюменской области, а ныне депутат Государственной думы Эрнест Валеев . — Все прекрасно понимают, что на Западе будут пытаться выставить эти выборы нелегитимными. Поэтому важно, чтобы люди пришли реализовать свое конституционное право, чтобы затем ни у кого не вызывало сомнений, что президент избран в соответствии с законом и пользуется доверием большинства населения страны. От этого зависит, как мы сегодня способны преодолевать внешнее воздействие, — попытки организовать бойкот выборов».

Сабетта голосует без нарушений

В Сабетте, где сейчас низкая температура и сильный буран, вахтовики голосуют очень активно. Все они в рабочей одежде и с хорошим настроением. Всего здесь работают три избирательных участка, они открылись в 8 утра. Вахтовики до них добираются на специально выделенном транспорте.

«Люди приходят прямо с рабочих мест, с отдаленных объектов. Нарушений не выявлено, замечаний нет, все организованно на высшем уровне», — рассказала Марина Лопатина.

Явка избирателей на выборах президента в Томской области к 18:00 воскресенья составила 53,51%.

Об этом сообщает сайт регионального избиркома. В регионе зарегистрировано 770 тысяч 642 избирателя. К 18:00 явка составила 53,51%. Активнее всего голосуют жители Парабельского района — 63,02%. Меньше всего избирателей пришло на участки в Октябрьском районе Томска — около 48,65%. На президентских выборах 2012 года к 18:00 явка в Томской области составляла 52,62%.

Сторонники политика Алексея Навального пытались устроить провокацию

Сторонники политика Алексея Навального пытались устроить провокацию на одном из избирательных участков в Иркутске . Как пишет «Свежий ветер», руководитель проекта по подготовке наблюдателей от штаба Алексея Навального Николай Левшиц опубликовал в интернете ролик, на котором запечатлена попытка вброса большого числа бюллетеней в урну на избирательном участке в Иркутсве.

Позже, однако, выяснилось, что видео было снято и размещено в сети задолго до открытия УИКов. Автор скандального ролика вскоре удалил запись, она уже успела разойтись по интернету и вызвала негодование общественности. Отметим, что губернатор Приангарья Сергей Левченко уже проголосовал на выборах президента России.

В Забайкальском крае закрылись все избирательные участки: голосование на выборах президента страны завершилось.

По данным регионального избиркома, в Забайкальском крае работали 942 участка, явка составила 52,38%. Как ранее сообщал «ФедералПресс», 18 марта к 15:00 явка избирателей выросла с 22,6% до 42,12%. При этом, если сравнивать ситуацию на выборах президента России в 2012 году, то тогда явка составила 59,9%. Самая высокая зафиксирована в Могойтуйском районе и составила 55,6%, тогда как в Тунгокоченском районе только 35,87% избирателей.

Новосибирский обком КПРФ сообщил о задержании сторонника партии на участке в школе № 177.

По данным обкома, избиратель пытался удалить со стенда с информацией о кандидатах вклейку под информацией о кандидате от КПРФ, которую он посчитал выполненной с нарушением избирательного законодательства.

«Действия сторонника, направленные на восстановление законности и приведение сводного информационного плаката в строгое соответствие с утвержденным и опубликованным ЦИК РФ оригинал-макетом, были расценены полицией как хулиганство», — говорится в сообщении.

Председатель облизбиркома Ольга Благо подчеркнула, что информация о недостоверных сведениях, поданных одним из кандидатов, была размещена по решению ЦИК России. «Никаких здесь нарушений избирательного законодательства нет», — приводит ее слова «Интерфакс»

Явка на выборы президента РФ в Кузбассе по состоянию на 18:00 составила 75,05 процентов. Это на 4,32 процентов больше, чем на выборах президента в 2012 году. Всего на данный момент проголосовали 1 500 553 человека.

«Эти цифры говорят нам о том, явка традиционно высокая. С уверенностью можно сказать, что Кемеровская область может попасть, если не в десятку, то в двадцатку регионов с высокой явкой», — рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Кемеровской области Виктория Шахматова.

ДФО На Дальнем Востоке выборы завершились: проголосовали больше половины

Дальний Восток раньше всей страны закончил голосование за президента России. Макрорегион в этом году показал небывалую активность: даже если рекОрда» *запрещены в РФ">Орда» *запрещены в РФ">Орда» *запрещены в РФ">Орда» *запрещены в РФ">Орда» *запрещены в РФ">орды не побиты, то Дальний Восток не оказался традиционно в числе аутсайдеров по явке. В Якутии по состоянию на 18.00 часов местного времени проголосовали практически 65 процентов избирателей, в Приморье — 55,44 процента (есть предварительные данные и на 20.00 — это более 60 процентов). В Хабаровском крае к 18.00 свой выбор сделали почти 60 процентов, а в ЕАО — 56,51 процента, на Колыме проголосовали около 66 процентов, на Сахалине — около 57 процентов. Чукотка вырвалась в лидеры: здесь проголосовали 76 процентов. На Камчатке — 64 процента.

Меж тем, по словам общественных наблюдателей, существенных нарушений в ходе выборов на Дальнем Востоке не выявлено. При этом в сети появилась видеозапись, демонстрирующая, как в приморском Артеме якобы происходит вброс бюллетеней в одну из урн. На место выехала председатель регионального избиркома Татьяна Гладких, а ящик опечатан. Человек, якобы совершивший вброс, задержан — по его словам, он обнаружил бюллетени в кабинке для голосования.

«С удовольствием посетил Владивосток. Побывал сегодня на острове Русский, где пообщался со студентами. Радует, что в Приморье молодые люди очень политически активные, желающие принимать участие в выборах. Вообще по ощущениям хорошая явка в городе. Как таковых инцидентов я не видел. Очень впечатлен принятыми мерами безопасности: везде камеры, охрана. Все на высоком уровне».

«Результат по явке приятно удивил! Технологии, которые применялись по всей стране, сработали именно на Дальнем Востоке, в Приморье. Приморский край , например, традиционно пассивный, «красноватый» регион. Голосование здесь нередко проходит на протестной волне. В этот же раз ни о какой протестности речи не идет. Были попытки провокаций, но все они мелкие. Никаких массовых нарушений типа подвоза избирателей не было. И этот факт также радует. Приморье наверняка улучшило показатели явки по сравнению с прошлыми выборами, и, думаю, на фоне даже всего Дальнего Востока будет выглядеть достойно — в абсолютных цифрах войдет в топ-3».

СЗФО

Явка в Петербурге превысила 40% По последним данным, на 15:00 на участки для голосования в Петербурге пришли 39,6% зарегистрированных избирателей или более 1,4 млн человек. Показатели активности избирателей заметно выше 2012 года. «Для сравнений в 2012 было 32,9%, то есть сейчас явка и активности избирателей гораздо выше. Активность достаточно высокая, вы знаете, что на многих участках очереди, УИКи справляются, но с трудом», — член городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский . Матвиенко назвала выборы в Петербурга открытыми Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила готовность к президентским выборам Санкт-Петербурга, где она проголосовала сегодня утром. «Готовность Петербурга (к выборам) очень высокая. Нет никаких сомнений, что на всех участках, организованных в Петербурге, созданы условия для свободного волеизъявления и проведения открытых, прозрачных, транспарентных выборов. Никаких жалоб от петербуржцев я, внимательно следя за ситуацией, не слышала и не видела», — заявила она.

Штабы ряда кандидатов заявили о нарушениях Петербургские штабы ряда кандидатов в президенты, в частности Явлинского, Грудинина, Жироновского и Собчак заявляют о фиксации нарушений при голосовании на выборах в северной столице, в частности о недопуске наблюдателей на участки, проблемами со списками избирателей и «каруселями». «Все как обычно, как мы видели на последних выборах, к сожалению. Утро началось с сообщений, что наблюдателей не пускают на участки до начала работы, хотя они имеют право присутствовать при опечатывании урны. Потом последовали сообщения, что много людей голосует без законных на это оснований, в частности, в Красногвардейском и Приморском районах. Было внесение граждан в дополнительные списки для голосования фактически без подтверждения», –сказал депутат заксобрания города, представитель штаба Явлинского Борис Вишневский

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили, что на 15:00 мск в избирком не поступило ни одной жалобы на нарушения в ходе голосования. Международные наблюдатели говорят об открытых выборах Работающие в Санкт-Петербург международные наблюдатели констатируют, что выборы проходят на высоком уровне, соответствуют международным стандартам и национальному законодательству. «Все проходит открыто, гласно, присутствуют очень много наблюдателей. Приятно, что на участках находятся волонтеры, которые помогают пожилым людям», — отметил глава комиссии палаты представителей Нацсобрания Белоруссия по правам человека, нацотношениям и СМИ Андрей Наумович. Калининградская областьЯвка избирателей выше, чем на прошлых выборах На 12 часов явка избирателей в Калининградской области составила 24, 45%, сообщила журналистам на брифинге заместитель председателя областного избиркома Ярослава Орлова. Свой выбор сделали более 193 тысяч избирателей из 789 тысяч зарегистрированных. Количество проголосовавших превышает значения на прошлых выборах. «Для сравнения, в 2012 году явка на выборах президента составляла 20,08%. Можно также сравнить явку на досрочных выборах губернатора, которые проходили в 2017 году: она составляла 14,38%», — сказала Орлова. По данным на 10 утра, явка в Калининградской области составила 8, 19%. За два часа после открытия избирательных участков проголосовало на 2, 45% больше избирателей, чем шесть лет назад. «Я объясняю активность избирателей тем, что на этих президентских выборах есть абсолютно реальная конкуренция. Во-вторых, люди пришли сделать ответственный выбор, потому что вокруг России сложилась опасная с точки зрения нашего международного положения ситуация. Это беспрецедентная изоляция, бойкот. И это, я думаю, может послужить отправной точкой для того, чтобы люди обратили внимание на выборы главного должностного лица в нашей стране», — считает профессор БФУ имени И. Канта, политолог Владимир Кривошеев. На избирательных участках продают продукты по бросовым ценамКак и анонсировали ранее, на многих избирательных участках открыли точки по продаже продуктов. Например, в школе № 14 города Калининграда , где сегодня открылись два избирательных участка, импровизированный буфет организовали прямо в коридоре, перед кабинетами, где проходит голосование. Проголосовав, граждане тут же выстраивались в очередь к столикам, где выставлена выпечка, консервы, крупы. Продукты продаются по низкой цене: гречка — по 20 рублей, тушенка — по 35 рублей, шпроты — по 40 рублей. Избирателям с инвалидностью уделили особое внимание В прошлом году на выборах губернатора 70 избирательных участков находились на вторых этажах зданий, в этом году их количество удалось сократить до 32, рассказала председатель областного избиркома Инесса Винярская . «Здания оборудованы ступенькоходами. Везде привлечены волонтеры», — отметила она. Кроме того, при подготовке к выборам опробовали новую программу для граждан, имеющих проблемы со слухом. Благодаря помощи удаленного сурдопереводчика глухонемые граждане подавали в МФЦ заявления о голосовании по месту нахождения.

В Прикамье утвердился тренд на рост явкиВ Пермском крае в 15 часов явка на президентских выборах составила 46,71%. Процент проголосовавших в регионе на 10,08% превысил аналогичный показатель на президентских выборах 2012 года. Глава крайизбиркома Игорь Вагин сообщил, что в избирательную комиссию по состоянию на 16 часов поступило четыре жалобы, которые были оценены как «несущественные». Член Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин рассказал, что в ситуационный центр ОП к 14 часам поступило 19 обращений, из которых семь — от наблюдателей, делегированных совместно ОП и НКО, и двенадцать — от избирателей. Нарушения не зафиксированы, звонившим были даны необходимые разъяснения.

«Вторые выборы подряд Пермскому краю не везет с погодой. В сентябре на губернаторских выборах было холодно, шел дождь. Сегодня — холодно, идет снег, местами метель. Но вопреки плохой погоде вторые выборы подряд интерес избирателей к выборам растет, а вместе с ним растет и явка. Из значимых факторов можно отметить как региональные, так и общефедеральные. К первым отнесу качественную работу с соцсетями и молодежью, которая увидела для себя в Прикамье перспективы. Ко вторым — мобилизующий эффект внешних рисков и угроз, в ответ на которые россияне привычно сплотились вокруг лидера», — считает кандидат социологических наук Юрий Исаев

По данным на 14.00 часов, самая высокая явка среди регионов ПФО была в Татарстане

По данным на 12.00 часов, самая высокая явка среди регионов ПФО была в Татарстане — 38,56%. По данным Центризбиркома Татарстана, на прошлых президентских выборах — 4 марта 2012 года — в полдень явка избирателей в республике была немного меньше — 35,45%.

Традиционно наиболее высокая явка наблюдается в сельских районах республики. В более чем половине районов явка превысила 50%. А в Кайбицком, Апастовском и Аксубаевском районах явка к 12.00 часам превысила отметку в 80%.

Наиболее низкий процент явки наблюдался в Зеленодольске (25,06%), Кировском (23,32%) и Советском (22,76%) районах Казани

Представители штаба Павла Грудинина на УИК №328 зафиксировали вброс бюллетеней председателем УИК. По данным ЦИК Татарстана, комиссию возглавляет Елена Рычагова. Представители кандидата вызвали полицию.

Член ЦИК Татарстана с правом совещательного голоса от КПРФ Константин Кузин потребовал провести срочное внеочередное заседание избиркома «в связи с неоднократными и грубейшими нарушениями избирательного законодательства» в отношении Павла Грудинина.

ЛДПР констатировала отсутствие «фантомных участков» и «каруселей» на выборах

ЛДПР констатировала отсутствие «фантомных участков» и «каруселей» на выборах президента России в Нижегородской области. По мнению руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Нижегородской области Владислава Атмахова, выборы президента РФ сильно отличаются, к примеру, от последних муниципальных выборов в Нижнем Новгороде.

«Стремление государства к правдивости, честности очень похвально. По данным на 12:00, мы зафиксировали отсутствие фантомных участков, «каруселей» — это положительный результат», — отметил Атмахов.

В свою очередь наблюдатели от КПРФ на целом ряде участков обнаружили, что их места уже заняты «некими псевдонаблюдателями от штаба Навального». Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров. На этом основании наблюдателей от КПРФ, по словам Владислава Егорова, «отказывались регистрировать».

«В качестве наблюдателей были зарегистрированы граждане по поддельным направлениям от кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

В частности, такие наблюдатели зафиксированы на УИКах № 65, 1192, 1464, 2305, 2488, 2590, 2776, 2782. Фэйковые направления якобы подписаны доверенным лицом кандидата, зарегистрированным и постоянно проживающим в Москве », — сообщается на сайте НРО КПРФ.

«Только к полудню, с участием избирательной комиссии региона и ГУ МВД , их удалось вывести, — рассказал журналистам Владислав Егоров . — Сейчас есть все основания заявлять, что организаторами этой провокации является Штаб Навального в Нижегородской области. Это недопустимо — ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения нравственной. Речь идет о десятках таких нарушениях — в Нижнем Новгороде, Павловском, Кстовском, Арзамасском районах».

«Появляется информация, что этих наблюдателей берет под свое крыло партия «Яблоко» . Это их право. Вне зависимости от политических взглядов осуществлять махинации недопустимо, и быть игрушкой в чужих руках мы не собираемся. Мы будем добиваться, чтобы они были наказаны», — резюмировал Владислав Егоров.

Из-за срыва пломбы аннулировали урнуПо сообщениям наблюдателей, на избирательном участке № 2 в Саратове из-за срыва пломбы аннулировали урну с 14 бюллетенями. Наблюдатели с участка № 70 рассказали, что двое избирателей, к которым выехали на дом, оказались два года как мертвы. На разных УИКах, в частности 1777-м в Энгельсе , избиратели фотографировались с бюллетенем с проставленной «галочкой» рядом с урной. Это не является нарушением, однако наблюдатели предположили, что таково было требование работодателей.

В ЦИК Удмуртии поступила жалоба от доверенного лица кандидата от КПРФВ ЦИК Удмуртии поступила жалоба от доверенного лица кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщил председатель регионального центризбиркома Виктор Кушко. Как и другие жалобы, поступившие в ТИКи 18 марта, она связана с обновленной информацией на стенде с кандидатами о факте непредоставления господином Грудининым счетов. Необходимость добавить сведения о кандидате от партии КПРФ была обусловлена постановлением ЦИК РФ.

Уфе на одном из избирательных участков в микрорайоне Инорс скончался пожилой мужчина. Когда 68-летнему пенсионеру стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев , жалоб в областной избирком не поступало за исключением сообщений о незначительных инцидентах. Самарцы жаловались на маленькие помещения для голосования, на грубость членов УИК, что не подтвердилось, и на наличие билбордов с фамилиями кандидатов неподалеку от избирательных участков. Как выяснилось, законные 50 метров от участка во всех случаях были соблюдены.

По словам главы облизбиркома, информация о принуждении к голосованию на одном из предприятий Самары не подтвердилась. В свою очередь советник врио губернатора Ирина Скупова опровергла информацию о вбросах бюллютененей в поселке Зубчаниновка.

Среди курьезных случаях в избиркоме упомянули о мужчине в Новокуйбышевске , который якобы съел бюллютень. Информация об этом казусе проверяется.

В Краснодарском крае сейчас обсуждают видео, где в Кабардинке снят некий вброс.

«На ролике видно, что избиратели стоят достаточно плотно, на выборы в селе Кабардинка пришло достаточно большое количество человек. На участке две урны, хотя вброс, предположительно, производился в третью. Для разбирательства по данному факту на участок выехала комиссия ТИК, которая или подтвердит факт вброса бюллетеней или опровергнет его. Как комиссия отработает и будет дан официальный ответ, мы его разместим, — пояснил региональный координатор движения корпус «За чистые выборы», представитель Национального общественного мониторинга в Краснодарском крае Игорь Слабоденюк, которого цитирует «Юг Таймс». Комиссия установит, что именно было вброшено в урну — избирательные бюллетени либо какие-то другие бумаги.

«По сообщениям наших наблюдателей, на настоящее время обстановка на участках в целом спокойная, отмечается высокая явка избирателей. Было несколько сообщений от наблюдателей кандидатов и политических партий, преимущественно из городов побережья, о якобы имевших место вбросах, но при проверке сведения не подтвердились. Мы реагируем на каждое сообщение, появляющееся в медиа, смотрим записи с камер наблюдения на участках, все факты будут проверяться», — рассказала председатель Общественной палаты в Краснодарском крае Любовь Попова

Явка на 15:00 составила 50%. Лучшую явку сейчас показывает Каневская ТИК — 66,77%, на втором месте Новороссийск — 62,25%, на третьем месте Брюховецкая — 61,58%. Далее следует Белоглинская ТИК — 61,24%. Добавим, что Краснодар весь день находится в аутсайдерах по явке. На 15:00 цифры также самые худшие по региону. Так, на 15:00 проголосовали более 300 тыс. краснодарцев, явка выросла до 39,5%.

В Ростове сейчас правоохранители проверяют информацию о вбросе бюллетеней.

Случилось это на участке № 1898, расположенном в Первомайском районе. Наблюдатели выложили в сеть видео, где видно, что мужчина опускает в пустую урну несколько бюллетеней. Председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что решением комиссии ящик для голосования, где был вброс, сразу опечатан. «Голосование продолжается во второй ящик, информация направлена правоохранителям», — прокомментировала Памфилова.

На 15:00 явка составила 45,1%, проголосовали уже 1,4 млн жителей региона. Губернатор Василий Голубев с женой проголосовал на участке № 152 в Аксайском районе. К этому времени на участке было многолюдно, чему губернатор порадовался.

При этом глава наблюдения штаба Алексея Навального Иван Жданов в эфире «Навальный Live» рассказал, что в Ростове удалены 12 наблюдателей от Навального, одного задержала полиции. По данным ростовского штаба, задержаны 15 наблюдателей. Избирательная комиссия Ростовской области проверяет эту информацию.

А в один из избирательных участков Ростове-на-Дону мужчина в костюме казака прискакал прямо на коне. Он пояснил, что сегодня для него «важный день» и человек, которого выберут, будет «представлять страну на мировой арене».

Выборы в регионе проходят более чем активно

В регионе в первую половину дня выборы президента страны проходили более активно, чем прошлые электоральные кампании, включая президентские выборы 2012 года. Этому активно способствовали власти и организаторы выборов. На многих участках приходящих встречают музыкой и концертами детской самодеятельности, широко представлены кулинарные изделия. В Волгограде сегодня городской транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи — работают бесплатно, а в некоторых сельских районах организованы групповые выезды к участкам голосования. Одним из первых на участке в центре Волгограда проголосовал губернатор Андрей Бочаров

На 15:00 явка составила 59,6% избирателей. Международный эксперт по выборам, президент международной организации IYDU — International Young Democrat Union Башир Вардини ( Ливан ) наблюдает за голосованием в Волгограде. Он рассказал «ФедералПресс», что, по его мнению, выборы проходят спокойно и при этом активно. «Я видел очень много людей, у них хорошее настроение. Думаю, что результаты будут понятными, потому что именно такой выбор российского народа и международному сообществу надо это признать», — отметил Вардини.

Он также подчеркнул, что не считает неприемлемым проведение регионального референдума и других мер повышения явки. «Наоборот, это хорошо, что граждане участвуют в разных аспектах, голосуют», — считает Башир Вардини.

По данным на 15:00 в Астраханской области на выборах президента страны проголосовали 319,3 тыс. жителей региона. Это 43,45% от общего числа избирателей. В марте 2012 года на выборах президента на этот час явка составляла 35,92%.

Крым и Севастополь

Крым Севастополь в этому году впервые выбирают президента страны.

Люди поздравляют друг друга с праздником. Сегодня — четвертая годовщина воссоединения с Россией. По этому случаю на участках в Севастополе вручают памятные медали. Но на значки такой ажиотаж, что организаторы продлят даты выдачи — одна из машин с наградами не успела доехать и застряла на переправе. С раннего утра на избирательных участках очень многолюдно. Спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева говорит, что ей «повезло» и не пришлось долго стоять в очереди, а вот сенатор Ольга Тимофеева признается — простояла полчаса. Губернатор Дмитрий Овсянников приехал на участок в новую школу вместе с тремя детьми и удивился количеству людей.

«На том участке, где я голосовала, было очень много людей. Возникло даже дежавю — утром было столько же людей на участках, как и 16 марта 2014 года на референдуме. Севастопольцы — это люди с высоким чувством ответственности и гражданской позицией», — сказала Алтабаева. Отвечая на вопрос «ФедералПресс», удастся ли в этом году побить рекорд явки 2014 года, спикер отметила, что «дело не в цифрах». «В любом случае, будет высокая явка, а это значит, севастопольцы подтвердят свой выбор», — считает Алтабаева.

Последние данные: на 15:00 явка по Севастополя составила 55,8%, в Крыму — 54,76%. На выборах президента в Севастополе работают 16 иностранных наблюдателей. Они уже заявили, что выборы в Крыму и Севастополе — станут сигналом западным странам признать полуостров.

СКФО

Явка избирателей в Дагестане, по данным региональной Избирательной комиссии на 15:00, составила 53,06%.

При этом высокая явка избирателей отмечена в Докузпаринском районе — 81,79%. Следом идут Магарамкентский и Хасавюртовский районы, которые показывают явку в 80,21 и более 70% соответственно.

Менее активно голосуют жители Тарумовского и Каякентского районов: 34,1 и 31,85% соответственно, а также город Дагестанские Огни — 27,65%. Как прокомментировала член Избиркома Дагестана Зарипат Салахбекова , в целом выборы проходят с хорошей явкой, за это время поступило только одно обращение о нарушении избирательных прав

Карачаево-Черкессия

Председатель ОД «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок пришел проголосовать на избирательный участков с сыновьями. «Выборы Президента России всегда имели большое значение для развития страны. В сегодняшней непростой ситуации в мире особенно важно системно отстаивать интересы нашего государства. Мы свой выбор сделали».

127-летняя Нану Шаова проголосовала в Заюково

127-летняя Нану Шаова из селения Заюково Баксанского района, внесенная в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны, сегодня проголосовала на выборах Президента РФ, — сообщает ГКУ «КБР-Медиа». Для проведения процедуры голосования домой к долгожительнице прибыла мобильная передвижная комиссия в составе представителей участкового избиркома №7 Заюково и двух наблюдателей.

«Хочу всем пожелать добра в этот день. Пусть каждый сделает правильный выбор для процветания нашей страны, чтобы мы, наши дети и внуки много лет жили в мире», — отметила Нану Шаова.