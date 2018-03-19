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Преступления без наказания. Почему чиновники выходят сухими из воды?
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Преступления без наказания. Почему чиновники выходят сухими из воды? 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Петербургский чиновник переехал таксиста на его же такси, но не понесет наказание за это, узнал Sobesednik.ru.
В праздничные выходные одного из питерских чиновников — 23-летнего старшего инспектора планово-финансового отдела городского комитета по образованию — потянуло на подвиги.
Молодой человек вызвал такси. Когда водитель остановился на заправке на ул. Замшина и вышел из машины, пассажир прыгнул за руль Hyundai Solaris и дал по газам. Казалось бы, угон в чистом виде.
Таксист попытался его остановить, но чиновник спокойно переехал бедолагу. Какие именно травмы получил таксист, в полиции Санкт-Петербурга, впрочем, не уточняют. Не исключено — тяжкие телесные. Или — при более удачном стечении обстоятельств — средней тяжести. Но, как ни крути, наезд на пешехода если не на лицо, то налицо.
Долго нашему герою покататься не удалось. Вскоре путь ему преградило бетонное перекрытие на углу площади Ленина и Арсенальной набережной, в которое он благополучно въехал. Где и был задержан. Тут, судя по законодательству, мы имеем порчу чужого имущества и нарушения ПДД.
Юный чиновник заработал себе, казалось бы, солидное уголовное дело. Но выяснилось: ему вменяется лишь «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Бонусом — подписка о невыезде и обязательство в дальнейшем не нарушать ПДД.
Есть подозрение, что секрет тут в слове «чиновник». Если бы все, что он натворил, завладев «Хёндаем», совершил скромный работяга-таксист, его судьба выглядела бы совсем по-другому.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Преступления без наказания».
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