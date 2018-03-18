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Депутат Госдумы Отари Аршба проголосовал в Апрелевке
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Депутат Госдумы Отари Аршба проголосовал в Апрелевке 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ Отари Аршба проголосовал сегодня в Наро‐Фоминском районе Подмосковья.
Отари Ионович подчеркнул, что понимает всю ответственность участия в этом важном политическом мероприятии.
Человек понимает всю ответственность важнейшего политического мероприятия не только года, я считаю, что это переломный момент в стране. Демонстрация единства — мы все прекрасно видим, что происходит вокруг нас — я считаю, самое главное. Сегодня нужно всем прийти на выборы и показать всему миру, что страна наша едина. Я очень рад, что проголосовал в Апрелевке, где я фактически живу
год. В очереди на выборах я еще не стоял, сегодня мне пришлось постоять, и это самое отрадное, что я увидел с утра в этот солнечный день
— Отари Аршба.
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