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Железняк считает, что выборы продемонстрировали очень серьезное объединение народа
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Железняк считает, что выборы продемонстрировали очень серьезное объединение народа 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ продемонстрировали очень серьезное объединение народа и доверие осуществляемому главой государства курсу. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"В тех непростых обстоятельствах, которые сейчас специально формируются вокруг нашей страны, результат и по явке, и по уровню поддержки нашего национального лидера является свидельством очень серьезного объединения воли народа и подтверждения доверия осуществляемому главой государства курсу", — подчеркнул Железняк.
По его словам, уже имеющиеся на данный момент результаты голосования можно рассматривать и как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры, образования, изменений в социальной сфере, совершенствования региональной инфраструктуры, задействования потенциала Дальнего Востока и Сибири.
"За этими выборами следил весь мир. Отмечу рекордное количество международных наблюдателей, которые работали в более чем 60 регионах, — продолжил парламентарий. — Я уже успел переговорить с некоторыми из них, они отмечают высокую организацию и позитивный настрой избирателей".
Железняк особо подчеркнул слаженную работу ЦИК РФ с избирательными комиссиями всех уровней и институтами гражданского общества. «Мы видели беспрецедентную открытость и демократичность подготовки и проведения дня голосования, что может служить примером для многих государств», — считает собеседник агентства.
Политик обратил внимание на высокую явку избирателей в российских диппредставительствах. «Это говорит о том уважении, которое есть у соотечественников к институту президентства, а также о единстве духа, — сказал он. — Безусловно, мы даем миру очень четкий сигнал того, что Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать по самому широкому спектру вопросов при понимании, что давление на нас невозможно».
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