Железняк считает, что выборы продемонстрировали очень серьезное объединение народа

"В тех непростых обстоятельствах, которые сейчас специально формируются вокруг нашей страны, результат и по явке, и по уровню поддержки нашего национального лидера является свидельством очень серьезного объединения воли народа и подтверждения доверия осуществляемому главой государства курсу", — подчеркнул Железняк.

По его словам, уже имеющиеся на данный момент результаты голосования можно рассматривать и как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры, образования, изменений в социальной сфере, совершенствования региональной инфраструктуры, задействования потенциала Дальнего Востока и Сибири.

"За этими выборами следил весь мир. Отмечу рекордное количество международных наблюдателей, которые работали в более чем 60 регионах, — продолжил парламентарий. — Я уже успел переговорить с некоторыми из них, они отмечают высокую организацию и позитивный настрой избирателей".

Железняк особо подчеркнул слаженную работу ЦИК РФ с избирательными комиссиями всех уровней и институтами гражданского общества. «Мы видели беспрецедентную открытость и демократичность подготовки и проведения дня голосования, что может служить примером для многих государств», — считает собеседник агентства.