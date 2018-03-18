Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений

Россияне в Беларуси , судя по их эмоциональным репликам, голосовали 18 марта на выборах президента РФ «за спокойное и мирное будущее». Огромная очередь образовалась, в частности, у российского посольства в Минске . Ведь в Беларуси проживают больше 100 тысяч граждан РФ . Это только официальная статистика. А по разным оценкам, в стране фактически живет около 300 тысяч обладателей российских паспортов.

В Минске людей так много, что избирателям, по наблюдению журналистов БЕЛТА, приходилось почти весь световой день ждать на улице, чтобы пройти в здание посольство и проголосовать.

Весь день к миссии дипломатического представительства РФ в Беларуси тянулись цепочки российских избирателей. Очередь к зданию на Нововиленской растягивалась на несколько метров. Сжимая в руках паспорта, молодежь, пенсионеры, семьи даже с детьми терпеливо ждали своей очереди. На улице — минус десять, но на это никто не обращал внимания.

"С 8 утра люди приходили, — делится наблюдениями сотрудник посольства на входе. — Работали быстро — замерзнуть никто не успевал. Показывали российский паспорт — добро пожаловать. В участковой комиссии два десятка человек — достаточно, чтобы справиться с потоком избирателей даже в час пик".

Внутри весь день царила атмосфера праздника. Те, кто уже проголосовал, делали селфи в парадном фойе возле журчащего фонтана, пили ароматный чай с осетинскими пирогами, с гордостью привязывали яркие ленточки к одежде и обсуждали последние новости. К стендам, на которых размещена информация о кандидатах, подходили единицы. Большинство уже заранее определилось с выбором. «Честный. Принципиальный, отстаивающий интересы России во всех сферах». «Такой, чтобы было не страшно за Россию. Смелый, надежный. Чтобы не стыдно было за державу. Как внутри ее, так и на международной арене», — таким избиратели хотят видеть будущего президента России.

Для удобства избирателей кабинок для голосования в посольстве — девять. Но порой и к ним образовывались небольшие очереди. В основной день голосования по традиции опустил бюллетень в урну и посол России в Беларуси Александр Суриков . «Беларусь и Россия — братские страны, нас связывает общее историческое прошлое. Нашим странам нужно активно развивать интеграцию, в этом заключается залог успеха. Радует, что голосование проходит организованно и активно».

Посол выразил уверенность, что при нынешней активности избирателей, явка превысит ту, что была на выборах шесть лет назад.

Кстати, в посольстве за ходом выборов в различных уголках России можно было наблюдать на большом телеэкране. Местные журналисты отвлекли от просмотра парня и девушку. Никита Новиков и Алена Шилина представились: студенты факультета международных отношений БГУ. В Минск приехали из Смоленской области . А благодаря тому, что живут в Союзном государстве, преград и барьеров для них не существует. «Мы рады, что можем получать высшее образование в стране-соседке, — в один голос пояснили студенты. — Домой ездим не часто, так что решили проголосовать в Минске. Мы за спокойное и мирное будущее».