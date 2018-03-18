Ещё
Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Россияне в Беларуси, судя по их эмоциональным репликам, голосовали 18 марта на выборах президента РФ «за спокойное и мирное будущее». Огромная очередь образовалась, в частности, у российского посольства в Минске. Ведь в Беларуси проживают больше 100 тысяч граждан РФ. Это только официальная статистика. А по разным оценкам, в стране фактически живет около 300 тысяч обладателей российских паспортов.
В Минске людей так много, что избирателям, по наблюдению журналистов БЕЛТА, приходилось почти весь световой день ждать на улице, чтобы пройти в здание посольство и проголосовать.
Весь день к миссии дипломатического представительства РФ в Беларуси тянулись цепочки российских избирателей. Очередь к зданию на Нововиленской растягивалась на несколько метров. Сжимая в руках паспорта, молодежь, пенсионеры, семьи даже с детьми терпеливо ждали своей очереди. На улице — минус десять, но на это никто не обращал внимания.
"С 8 утра люди приходили, — делится наблюдениями сотрудник посольства на входе. — Работали быстро — замерзнуть никто не успевал. Показывали российский паспорт — добро пожаловать. В участковой комиссии два десятка человек — достаточно, чтобы справиться с потоком избирателей даже в час пик".
Внутри весь день царила атмосфера праздника. Те, кто уже проголосовал, делали селфи в парадном фойе возле журчащего фонтана, пили ароматный чай с осетинскими пирогами, с гордостью привязывали яркие ленточки к одежде и обсуждали последние новости. К стендам, на которых размещена информация о кандидатах, подходили единицы. Большинство уже заранее определилось с выбором. «Честный. Принципиальный, отстаивающий интересы России во всех сферах». «Такой, чтобы было не страшно за Россию. Смелый, надежный. Чтобы не стыдно было за державу. Как внутри ее, так и на международной арене», — таким избиратели хотят видеть будущего президента России.
Для удобства избирателей кабинок для голосования в посольстве — девять. Но порой и к ним образовывались небольшие очереди. В основной день голосования по традиции опустил бюллетень в урну и посол России в Беларуси Александр Суриков. «Беларусь и Россия — братские страны, нас связывает общее историческое прошлое. Нашим странам нужно активно развивать интеграцию, в этом заключается залог успеха. Радует, что голосование проходит организованно и активно».
Посол выразил уверенность, что при нынешней активности избирателей, явка превысит ту, что была на выборах шесть лет назад.
Кстати, в посольстве за ходом выборов в различных уголках России можно было наблюдать на большом телеэкране. Местные журналисты отвлекли от просмотра парня и девушку. Никита Новиков и Алена Шилина представились: студенты факультета международных отношений БГУ. В Минск приехали из Смоленской области. А благодаря тому, что живут в Союзном государстве, преград и барьеров для них не существует. «Мы рады, что можем получать высшее образование в стране-соседке, — в один голос пояснили студенты. — Домой ездим не часто, так что решили проголосовать в Минске. Мы за спокойное и мирное будущее».
Для удобства площадки для голосования были оборудовали не только в крупных областных городах: Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве, Минске, но и в Бобруйске, Островце, Борисове, Полоцке, Орше, поселке Озеречье. Впервые избирательный участок появился в Барановичах.
Российская Газета: последние новости
Чеснаков: ЦИК удалось сформировать представление о честности выборов ЦИК отметил на выборах высокую активность избирателей Согласовать перепланировку теперь можно онлайн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах47
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован43
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение