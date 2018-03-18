ЕЭК не хватает полномочий не допускать споров, как у Минска и Москвы по молоку — глава

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом — на 15 марта. Запрет не планировали распространять на молоко в потребительской упаковке.

Однако 14 марта российское ведомство сообщило, что не будет вводить запрет, а на следующей неделе специалисты службы проведут инспекции белорусских предприятий — поставщиков молока на предмет соблюдения российских требований и норм.

"Моя позиция заключается в том, что полномочия наднационального органа в этой сфере необходимо повысить для того, чтобы страны знали, что будет систематически проводиться инспекция по поводу того, как в правоприменительной практике союзные нормы реализуются. И если у нас будет такой инструмент, такая возможность, то мы можем очень многие вопросы снимать заранее", — сказал председатель коллегии ЕЭК в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье. Таким образом он ответил на вопрос, готова ли ЕЭК стать арбитром в разрешении вопроса о поставках белорусской сельхозпродукции в РФ и о качестве продуктов.

По мнению Саркисяна, «такая инспекция могла бы дать объективную картину и не доводить дело до таких конфликтных ситуаций». «Думаю, через полтора-два года уже коллегия нового созыва может получить эти полномочия», — отметил он.

Председатель коллегии ЕЭК подчеркнул, что необходимо «фундаментально работать в направлении проведения согласованных политик и гармонизации общего законодательства, чтобы системы надзора работали в соответствии с едиными канонами». «Проблему „молочных дискуссий“, которая сегодня существует, мы уже включили в повестку заседания коллегии, соответствующие материалы странам отправлены. Это позволит всем уполномоченным в этой сфере органам власти ознакомиться с подготовленными документами, прислать комиссии свои предложения и замечания», — продолжил он.

Саркисян отметил, что «те документы, которые (в ЕЭК — ред.) представила российская сторона, показывают, что порядки… взаимодействия с коллегами были нарушены». «Мы хотим получить от них разъяснения, почему те или иные нормы этих порядков нарушены», — добавил он.