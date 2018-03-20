В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки

Китае археологи обнаружили гробницу династии Цинь, в которой находился бронзовый сосуд с остатками ликера возрастом около 2000 лет. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа (Xinhua).

Находка была сделана на северо-западе страны в провинции Шэньси при раскопках захоронения периода династии Цинь. Гробница расположена на территории древней столицы Сяньян. Всего было найдено около 260 предметов, предназначенных для ритуальных целей.

Среди них выделяется хорошо сохранившийся бронзовый сосуд, запечатанный натуральными волокнами. В нем находилось около 300 мл жидкости молочно-белого цвета. Оказалось, что это ликер, возраст которого превышает 2000 лет. Его произвели методом брожения. Ученые говорят о важности находки — она поможет лучше изучить культуру виноделия циньской эпохи.

Среди других артефактов исследователи выделяют бронзовый меч длиной 60 см. Зазубрины на клинке свидетельствуют о том, что он побывал в схватке. Также был найден пластрон — брюшная часть черепашьего панциря. Вероятно, он использовался для гаданий.