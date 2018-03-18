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В Советске на избирательный участок отправились те, кто проходит срочную армейскую службу
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В Советске на избирательный участок отправились те, кто проходит срочную армейскую службу 

Вести Калининград 5 часов назад
Фото: Вести Калининград
Участок организован в школе, которая расположена недалеко от воинской части. Школу тоже называют кадетским корпусом.
На избирательном участке в 4 школе, которую в Советске называют кадетским корпусом, голосует воинская часть. Срочники со всех уголков страны: Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Курск. К столам комиссии длинная очередь. В ожидании есть возможность познакомиться с симпатичной девушкой.
Эти выборы событие в жизни 10 старшеклассников, которым уже исполнилось 18. Памятные подарки им вручает глава администрации Николай Воищев. Он тоже заполняет бюллетень, и спешит на другие участки. Сегодня он дежурит по городу.
Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:
— Сегодня семья Воищевых голосовала в полном составе, всем, кому положено! Три моих сына позвонили из Минска, из Якутска, сказали что проголосовали, супруга проголосовала, три девочки очень хотели, но им еще рано!
Практически все подходят к столу с лотереей. Розыгрыш призов в Советске пройдет сегодня вечером у физкультурно-оздоровительного центра. Солнечная погода, и ощущение праздника таким запомнится советчанам этот день.
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