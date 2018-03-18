В Советске на избирательный участок отправились те, кто проходит срочную армейскую службу

Участок организован в школе, которая расположена недалеко от воинской части. Школу тоже называют кадетским корпусом.

Санкт-Петербург, Башкирия, На избирательном участке в 4 школе, которую в Советске называют кадетским корпусом, голосует воинская часть. Срочники со всех уголков страны: Москва Курск . К столам комиссии длинная очередь. В ожидании есть возможность познакомиться с симпатичной девушкой.

Эти выборы событие в жизни 10 старшеклассников, которым уже исполнилось 18. Памятные подарки им вручает глава администрации Николай Воищев . Он тоже заполняет бюллетень, и спешит на другие участки. Сегодня он дежурит по городу.

Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:

— Сегодня семья Воищевых голосовала в полном составе, всем, кому положено! Три моих сына позвонили из Минска , из Якутска , сказали что проголосовали, супруга проголосовала, три девочки очень хотели, но им еще рано!

Практически все подходят к столу с лотереей. Розыгрыш призов в Советске пройдет сегодня вечером у физкультурно-оздоровительного центра. Солнечная погода, и ощущение праздника таким запомнится советчанам этот день.