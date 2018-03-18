Умберто Паредес Павон: «Ярославский опыт организации избирательного процесса может быть интересен нашей стране»

Открытость выборного процесса в Ярославской области отметил представитель международной группы наблюдателей от Парагвая Умберто Паредес Павон.

— Речь в том числе и о работе автоматизированной системы подсчета голосов, — уточнил он. — Парагвай также ждут выборы, и нам есть чему у вас поучиться. Интересный опыт — привлечение молодежи в качестве волонтеров.

По мнению Умберто Паредеса Павона, во время голосования наблюдалась спокойная атмосфера. Процесс шел без спешки, с соблюдением всех требований к проведению выборов.