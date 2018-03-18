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Умберто Паредес Павон: «Ярославский опыт организации избирательного процесса может быть интересен нашей стране»
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Умберто Паредес Павон: «Ярославский опыт организации избирательного процесса может быть интересен нашей стране» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 5 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Открытость выборного процесса в Ярославской области отметил представитель международной группы наблюдателей от Парагвая Умберто Паредес Павон.
— Речь в том числе и о работе автоматизированной системы подсчета голосов, — уточнил он. — Парагвай также ждут выборы, и нам есть чему у вас поучиться. Интересный опыт — привлечение молодежи в качестве волонтеров.
По мнению Умберто Паредеса Павона, во время голосования наблюдалась спокойная атмосфера. Процесс шел без спешки, с соблюдением всех требований к проведению выборов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Заявление о голосовании по месту нахождения можно оформить в УИК до 14 часов 17 марта Наблюдатели из Казахстана не выявили нарушений на выборах в Ярославской области Жители Ярославля выбирают, какую территорию благоустроят в этом году
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