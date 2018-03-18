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В тюменском избиркоме рассказали о ходе президентских выборов
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В тюменском избиркоме рассказали о ходе президентских выборов 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За воскресенье в избирательную комиссию Тюменской области поступило тридцать семь сообщений о нарушениях, и двадцать два из них касались недостаточно четко установленных видеокамер, рассказал председатель избиркома Игорь Халин. По его словам, это исправили «за двадцать минут». Других проблем с видеотехникой сегодня не возникло.
Восемь обращений были связаны с непорядочным поведением наблюдателей от политических партий. Эти проблемы не переросли в открытые конфликты, никого не пришлось удалять с участков. Ложной тревогой оказались обращения о нарушениях в ходе выездного голосования, нелегальных опросах на выходе с участков (они были легальны) и сообщение о том, что за одного избирателя расписался кто-то другой. В последнем случае, рассказал Халин, это произошло по ошибке — пожилая женщина ошиблась строкой и поставила подпись не там; проблема была решена, дополнительный бюллетень выдавать не пришлось.
Есть и выявленные нарушения: на участке № 2239 в Тюмени и на одном из тобольских. «Там зафиксировали признаки вброса бюллетеней в ящики для голосования, — пояснил председатель избиркома. — Сейчас на этих участках находится полиция и множество наблюдателей от разных сторон. Будем пересчитывать голоса, если все совпадет, проблемы нет, если не совпадет, обратимся в полицию за возбуждением уголовного дела. Результаты голосования на этих участках в таком случае будут аннулированы».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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