В тюменском избиркоме рассказали о ходе президентских выборов

За воскресенье в избирательную комиссию Тюменской области поступило тридцать семь сообщений о нарушениях, и двадцать два из них касались недостаточно четко установленных видеокамер, рассказал председатель избиркома Игорь Халин. По его словам, это исправили «за двадцать минут». Других проблем с видеотехникой сегодня не возникло.

Восемь обращений были связаны с непорядочным поведением наблюдателей от политических партий. Эти проблемы не переросли в открытые конфликты, никого не пришлось удалять с участков. Ложной тревогой оказались обращения о нарушениях в ходе выездного голосования, нелегальных опросах на выходе с участков (они были легальны) и сообщение о том, что за одного избирателя расписался кто-то другой. В последнем случае, рассказал Халин, это произошло по ошибке — пожилая женщина ошиблась строкой и поставила подпись не там; проблема была решена, дополнительный бюллетень выдавать не пришлось.