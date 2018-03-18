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Концерт «Россия, Севастополь, Крым» начинается на Стрелке Васильевского острова
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Концерт «Россия, Севастополь, Крым» начинается на Стрелке Васильевского острова 

Интересант 5 часов назад
Фото: Петербургский дневник
Буквально через считанные минуты на Стрелке Васильевского острова стартует главное культурное событие петербургских выходных.
В 20.30 там откроется концерт «Россия, Севастополь, Крым» в честь четвертой годовщины возвращения полуострова в состав нашей страны. Фактически это станет первым массовым мероприятием в городе, посвященным еще и итогам прошедших сегодня выборов президента РФ.
Как сообщал «Интересант», торжественную атмосферу поддержат недавно отметивший 55-летие народный артист России Василий Герелло, а также певицы Ирина Дубцова, Бьянка и другие популярные отечественные исполнители.
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