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Придуман способ использования майнинговых ферм в сельском хозяйстве
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Придуман способ использования майнинговых ферм в сельском хозяйстве 

MDDevice 6 часов назад
Фото: MDDevice
Независимо от устройства для добычи криптовалюты, это может быть ASIC-адаптер или ферма из компьютеров с десятками видеокарт, в окружающую среду выделяется большое количество тепла. До настоящего времени максимум, на что хватало фантазии у майнеров и заинтересованных этой сферой предпринимателей, это использовать тепло для обогрева жилища. Новая чешская инициатива открывает новые возможности для того, чтобы майнинг приносил не только криптомонеты, но и способствовал процветанию сельского хозяйства.
Один из сооснователей биржи NakamotoX Камиль Брейха (Kamil Brejcha) поделился радостью. Через свой твиттер-аккаунт он сообщил, что запустил стартап, который займется выращиванием овощей с использованием тепла, выделяемого фермами по добыче криптовалюты. Множество ферм уже готовы, они представляют собой особые серверные корпусы, которые отводят тепло в теплицы. Брейха даже выложил фото первого урожая томатов, полученного этим способом: овощи получили название «криптоматы».
Опытная ферма Cointainer занимает пять акров. Установки по добыче криптовалют будут размещаться как бы в подвале таких ферм, а тепло поступает снизу вверх. Название чешского стартапа — Agritechture. Создатель похвалился, что его криптоферма представляет собой недостающую петлю энергетического цикла, поскольку электричество для самих криптоустановок добывается из биологических отходов. Брейха пообещал, что первые криптоматы поступят в продажу в Чехии в самое ближайшее время, не уточнив, правда, какова будет их цена. О рентабельности такого бизнеса тоже пока нет никакой информации.
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