Придуман способ использования майнинговых ферм в сельском хозяйстве

Независимо от устройства для добычи криптовалюты, это может быть ASIC-адаптер или ферма из компьютеров с десятками видеокарт, в окружающую среду выделяется большое количество тепла. До настоящего времени максимум, на что хватало фантазии у майнеров и заинтересованных этой сферой предпринимателей, это использовать тепло для обогрева жилища. Новая чешская инициатива открывает новые возможности для того, чтобы майнинг приносил не только криптомонеты, но и способствовал процветанию сельского хозяйства.

Один из сооснователей биржи NakamotoX Камиль Брейха (Kamil Brejcha) поделился радостью. Через свой твиттер-аккаунт он сообщил, что запустил стартап, который займется выращиванием овощей с использованием тепла, выделяемого фермами по добыче криптовалюты. Множество ферм уже готовы, они представляют собой особые серверные корпусы, которые отводят тепло в теплицы. Брейха даже выложил фото первого урожая томатов, полученного этим способом: овощи получили название «криптоматы».