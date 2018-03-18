В Сиднее закрылся спецсаммит АСЕАН-Австралия

Сидней , 18 марта / Синьхуа / — Закрытие двухдневного специального саммита АСЕАН-Австралия состоялось сегодня в крупнейшем австралийском городе Сиднее.

В день закрытия спецсаммита стороны совместно обнародовали Сиднейское заявление, в котором говорится, что проведение этого специального саммита ознаменовало новый этап еще большего сближения отношений между АСЕАН и Австралией

Также правительство Австралии сегодня объявило, что в ближайшие пять лет выделит 23 млн долларов на поддержку строительства «умных» городов устойчивого развития в странах АСЕАН.