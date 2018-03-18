В Сиднее закрылся спецсаммит АСЕАН-Австралия 

Сидней, 18 марта /Синьхуа/ — Закрытие двухдневного специального саммита АСЕАН-Австралия состоялось сегодня в крупнейшем австралийском городе Сиднее.
Основной темой обсуждения на спецсаммите было сотрудничество в области безопасности и экономики. В нем приняли участие премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Индонезии Джоко Видодо, глава правительства Камбоджи Хун Сен, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, премьер-министр Сингапура Ли Сиен Лун, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, министр иностранных дел Филиппин Питер Кайетано.
В день закрытия спецсаммита стороны совместно обнародовали Сиднейское заявление, в котором говорится, что проведение этого специального саммита ознаменовало новый этап еще большего сближения отношений между АСЕАН и Австралией.
Также правительство Австралии сегодня объявило, что в ближайшие пять лет выделит 23 млн долларов на поддержку строительства «умных» городов устойчивого развития в странах АСЕАН.