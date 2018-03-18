Ещё
В Сиднее закрылся спецсаммит АСЕАН-Австралия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сиднее закрылся спецсаммит АСЕАН-Австралия 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Сидней, 18 марта /Синьхуа/ — Закрытие двухдневного специального саммита АСЕАН-Австралия состоялось сегодня в крупнейшем австралийском городе Сиднее.
Основной темой обсуждения на спецсаммите было сотрудничество в области безопасности и экономики. В нем приняли участие премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Индонезии Джоко Видодо, глава правительства Камбоджи Хун Сен, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, премьер-министр Сингапура Ли Сиен Лун, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, министр иностранных дел Филиппин Питер Кайетано.
В день закрытия спецсаммита стороны совместно обнародовали Сиднейское заявление, в котором говорится, что проведение этого специального саммита ознаменовало новый этап еще большего сближения отношений между АСЕАН и Австралией.
Также правительство Австралии сегодня объявило, что в ближайшие пять лет выделит 23 млн долларов на поддержку строительства «умных» городов устойчивого развития в странах АСЕАН.
За 2015-2016 финансовый год общий объем торгового оборота Австралии и АСЕАН вырос до 7,1 млрд долларов, что позволило АСЕАН обойти таких традиционных союзников Австралии как Японию, ЕС, США и стать ее вторым крупнейшим торговым партнером. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Россия выразили единое мнение о запуске переговоров между Кабулом и движением "Талибан" Управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь официально передано САР Аомэнь Сюй Цилян и Чжан Юся утверждены заместителями председателя Центрального военного совета КНР /более подробно/
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве183
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах53
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение