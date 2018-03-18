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В Саратовской области нашелся исчезнувший избиратель
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В Саратовской области нашелся исчезнувший избиратель 

Новости Саратова 7 часов назад
Фото: Новости Саратова
Поиски пропавшего накануне перед выборами президента РФ жителя Петровска увенчались успехом.
Напомним, петровчанин Сергей Перелыгин ушел из дома 17 марта.
Пред уходом он ничего не сообщил свои родным, которые кинули клич. Тревогу вызвало то, что не вернувшийся домой мужчина был дезориентирован и плохо передвигался.
К поискам подключились спасатели отряда «Лиза Алерт». Вечером 18 марта в группе поисковиков в ВКонтакте появилась сообщение о том, что Перелыгин найден: «Найден, жив! Перелыгин С. В., 1959 г.р. Всем большое спасибо, просьба снять репосты».
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