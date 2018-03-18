Чистый разум: удивительная вселенная Стивена Хокинга

14 марта не стало Стивена Хокинга — человека, который лучше всех знал, как устроена вселенная. Он говорил про себя, «я больше продал книг о физике, чем Мадонна о сексе». Его, полного инвалида, безумно любили женщины. Его — человека без тела, даже без голоса. А все равно любили. Чистый разум. Как обмануть время и смерть. Вселенную Стивена Хокинга попытался понять корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Он открыл основы жизни вселенной, хотя сам постоянно находился в ожидании смерти. В 21 год врачи поставили ему редкий и страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Болезнь, от которой нет лекарств. «На сегодняшний день это приговор. Время жизни пациента два-три года с момента постановки диагноза. Некоторые исследователи говорят, максимум пять», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Андрей Брюховецкий.

У Стивена Хокинга получилось больше 50. Полвека, как он сам говорил, «с перспективой преждевременной смерти». Казалось, даже этот факт он воспринимал с юмором.

На просьбу корреспондента описать себя тремя словами от ответил: «Я настроен оптимистично, романтично и упрямо».

У недуга, которым страдал Хокинг, симптомы незаметны — все начинается с легкой слабости в руках или ногах. Потом отмирают все мышцы и, в конце концов, человек задыхается от того, что не в силах поднять грудную клетку. «Начинается атрофия конечностей, потом атрофия туловища, все это поднимается выше, наступает дыхательный паралич и человек умирает в полном сознании. Эта болезнь даже страшнее, чем рак», — говорит профессор Брюховецкий.

Но болезнь не была преградой даже для личной жизни. Уже зная о диагнозе, он женился на подруге своей сестры по имени Джейн. С ней он прожил 25 лет. После развода взял в жены свою же сиделку Элайн Мэйсон. Спустя 11 лет, правда, тоже разорвал отношения. От первого брака — трое детей. Говорил, что отцом стал без постороннего вмешательства. Этому боковой склероз действительно не мешает. Хокинг излучал жизненную энергию при полной потере мышечной.

Владимир Липунов. «В какой-то момент вы забывали, что он обездвижен. Голова у него клонилась к концу доклада, он ее изредка поднимал, понятно, что у него было тяжелое физическое состояние. Но этот барьер очень быстро снимался. Думаю, в этом и секрет его успеха с женщинами», — говорит профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

Изучая гравитацию, он мечтал почувствовать ее отсутствие. Мечта сбылась, когда он полетал в невесомости на специальном самолете. Однажды снялся в известном сериале в роли самого себя. Свою жизнь он полностью посвятил изучению мироздания. Рассказал о вселенной до Большого взрыва и доказал, что неподвижные черные дыры не только поглощают, но и излучают энергию, из-за чего могут испариться. То же самое, только в отношении вращающихся дыр, высказал советский ученый Алексей Старобинский . Два физика встречались и делились теориями.

«Эти встречи были важны в том смысле, что мы действительно оказывали друг на друга очень существенное научное влияние», — отметил главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН Алексей Старобинский.

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Москве Хокинг бывал неоднократно. Он совмещал науку с туризмом. В 1973-м приезжал вместе с первой женой Джейн . Эту поездку она позже описала в своей книге. Кремль, Третьяковка, Пушкинский музей, дом Толстого, фирменный магазин «Березка».

Из книги Джейн Хокинг «Быть Хокингом»: «На прилавках в изобилии громоздились деревянные игрушки, яркие цветные шали, янтарные ожерелья и расписные подносы. Я была уверена, что все товары изготовлены в Советском Союзе, пока не наткнулась на пару черных кожаных перчаток, на этикетке которых стояло: „Изготовлено кооперативом в г. Блэкберн, Ланкашир“. Знаковые места Хокинг любил посещать везде, где бывал. Так, в Кракове ученым пришлось поднимать его коляску на четвертый этаж обсерватории. Хокинг с удовольствием участвовал в неофициальных мероприятиях, которые сопровождали каждую научную конференцию.

»Он участвовал во всех банкетах. Однажды он в моем присутствии сказал, когда играла музыка, что тоже будет танцевать, и стал на своей коляске ездить вперед-назад, выписывая всякие восьмерки», — вспоминает Старобинский.

Последние годы жизни мир слышал его через синтезатор речи, которым он управлял взглядом. Датчик, закрепленный на очках, определял, в какую область монитора смотрит ученый. Таким образом, он мог набирать текст, который потом озвучивал компьютер.

«Я хочу сообщить, что, по-моему, я решил серьезную проблему в теоретической физике, которая была с тех пор, как я обнаружил 30 лет назад, что черные дыры излучают частицы», — сказал как-то Хокинг.

Стивена Хокинга называли Ньютоном 21 века, кстати, кафедру первооткрывателя понятия гравитации он возглавлял в Кембридже. Иногда читал лекции, на которые приезжали из других стран.

«Он очень быстро входит в расположение. Он мог сказать, я сегодня не очень хорошо выгляжу, но я вам расскажу красивые вещи», — вспоминает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Липунов.

Он не только хорошо разбирался в физике, но и мог доступно рассказать об открытиях. Его книги были понятны как ученым, так и студентам-гуманитариям. После смерти ученого интерес к его книгам вырос в три раза. Сам он очень гордился, что его первое издание «Краткая история времени от Большого взрыва до черных дыр» по тиражу обошла книгу певицы Мадонны . 10 миллионов экземпляров против каких-то 100 тысяч. Он описал, как появилась наша вселенная и что происходит в черных дырах.

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«Гравитационное поле звезды у ее поверхности станет очень сильным, тогда световые конусы настолько повернутся внутрь, что свет не сможет больше выйти наружу», — писал Хокинг. Сложный процесс, по которому защищают диссертации и ведут научные споры. А у Хокинга одно предложение, и вроде все понятно.

Рассказывая об этом, он ограничился единственной формулой, которую вывел Эйнштейн. Редактор предупредил его, что они могут отпугнуть читателей. Но все-таки с одной формулой он решил не расставаться и после смерти — формулой испарения черной дыры. Ее он завещал написать на своей могиле.

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