«Аталанта» забила 5 мячей, «Кальяри» и «Фиорентина» победили на последней минуте 

В Серии А сыграны некоторые матчи 28-го тура.
"Аталанта" разгромила в гостях «Верону» со счетом 5:0. «Фиорентина» в концовке гостевого матча с «Торино» едва не упустила победу, но смогла ее вырвать — 2:1. «Кальяри» в компенсированное время игры с «Беневенто» забил дважды и добыл три очка (2:1).
Протокол игры
Аталанта
2' Кристанте Бриан (0:1)
45' Иличич Йосип (0:2)
48' Иличич Йосип (0:3)
69' Иличич Йосип (0:4)
71' Гомес Алехандро (0:5)
Николас Давид • Феррари Алекс 43' • Караччоло Антонио • Вукович Ягош • Фарес Мохамед • Ромуло Соуза • Кальвано Симоне 21' • Бюхель Марсель 46' (Валоти Матиа (46' 62') • Верде Даниэле 55' (Роландо Ааронс (55') • Матос Ридер • Петкович Бруно 70' (Феличоли Джанфилиппо (70')
Запасные: Коппола Фердинандо • Сукулини Франко • Эрто Томас • Супрайен Самуэль • Бьянкетти Маттео • Сильвестри Марко • Болдор Деян • Фоссати Марко • Беарцотти Энрико
Бериша Этрит • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Мазиелло Андреа • Кастань Тимоти • Кристанте Бриан 33' 74' (Де Рон Мартен (74') • Фройлер Ремо • Спинаццола Леонардо 88' (Хаас Николас (88') • Иличич Йосип 27' 88' (Госенс Робин (88') • Петанья Андреа • Гомес Алехандро
Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Хатебур Ханс • Голлини Пьерлуиджи • Мелегони Филиппо • Musa Barrow
18 марта. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).
Протокол игры
Беневенто
Кальяри
(1:0) Бриньола Энрико 46'
90' Паволетти Леонардо (1:1)
90' Барелла Николо (1:2)
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари 46' (Венути Лоренцо (46') • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано • Раньери Сандро • Виола Николас • Гильерме Маркес • Бриньола Энрико 50' 64' (Катальди Данило (64' 66') • Джуричич Филип 75' (Биллонг Жан-Клод (75') • Кода Массимо
Запасные: Коста Андреа • Д'Аллесандро Марко • Диабате Шейк • Мемушай Ледиан • Ломбарди Кристиано • Париджини Витторио • Бриньоли Альберто • Гьямфи Брайт
Краньо Алессио • Романья Филиппо • Чеппители Лука • Кастан Леандро 29' 80' (Фариас Диего (80') • Фараго Паоло 38' • Ионице Артур 65' (Сау Марко (65') • Барелла Николо • Падоин Симоне • Мьянге Сенна • Хан Кван Сон 77' (Damir Ceter (77') • Паволетти Леонардо
Запасные: Дессена Даниэле • Коссу Андреа • Андреолли Марко • Джаннетти Никколо • Дейола Алессандро • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Кроста Лука
18 марта. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).
Протокол игры
Торино
Фиорентина
59' Верету Жордан (0:1)
(1:1) Белотти Андреа 86'
90' Теро Сириль (1:2)
Сиригу Сальваторе • Де Сильвестри Лоренцо 12' 54' (Баррека Антонио (54') • Н'Кулу Николя • Моретти Эмилиано • Ансальди Кристиан • Ринкон Томас 74' (Ляич Адем (74') • Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Фальке Яго 23' • Белотти Андреа • Беренгер Алекс 58' (Ньянг М'Байе (58' 71')
Запасные: Бурдиссо Николас • Ичасо Сальвадор • Базелли Даниэле • Эдера Симоне • Alessandro Buongiorno • Милинкович-Савич Ваня
Спортьелло Марко • Миленкович Никола • Песселья Херман 85' • Уго Витор • Бираги Кристиано 77' • Верету Жордан • Бадель Милан • Бенасси Марко 90' • Сапонара Риккардо 77' (Теро Сириль (77') • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни 66' (Фальчинелли Диего (66')
Запасные: Дабо Брайан • Эйссерик Валентин • Кристофоро Себастьян • Лорини Венсан • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Гаспар Бруну • Зехнини Рафик • Ло Фасо Симоне • Диаш Жиль
18 марта. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).