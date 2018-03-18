«Аталанта» забила 5 мячей, «Кальяри» и «Фиорентина» победили на последней минуте

В Серии А сыграны некоторые матчи 28-го тура.

"Аталанта" разгромила в гостях «Верону» со счетом 5:0. «Фиорентина» в концовке гостевого матча с «Торино» едва не упустила победу, но смогла ее вырвать — 2:1. «Кальяри» в компенсированное время игры с «Беневенто» забил дважды и добыл три очка (2:1).

Протокол игры

Аталанта

2' Кристанте Бриан (0:1)

48' Иличич Йосип (0:3)

69' Иличич Йосип (0:4)

71' Гомес Алехандро (0:5)

Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Хатебур Ханс • Голлини Пьерлуиджи • Мелегони Филиппо • Musa Barrow

18 марта. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).

Протокол игры

Беневенто

Кальяри

(1:0) Бриньола Энрико 46'

90' Барелла Николо (1:2)

Пуджиони Кристиан • Санья Бакари 46' (Венути Лоренцо (46') • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано • Раньери Сандро • Виола Николас • Гильерме Маркес • Бриньола Энрико 50' 64' (Катальди Данило (64' 66') • Джуричич Филип 75' ( Биллонг Жан-Клод (75') • Кода Массимо

Запасные: Коста Андреа • Д'Аллесандро Марко • Диабате Шейк • Мемушай Ледиан • Ломбарди Кристиано • Париджини Витторио • Бриньоли Альберто • Гьямфи Брайт

Запасные: Дессена Даниэле • Коссу Андреа • Андреолли Марко • Джаннетти Никколо • Дейола Алессандро • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Кроста Лука

18 марта. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).

Протокол игры

Торино

Фиорентина

59' Верету Жордан (0:1)

90' Теро Сириль (1:2)

18 марта. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).