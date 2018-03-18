«Милан» в драматичном поединке вырвал победу над «Кьево»

В рамках 29-го тура итальянской Серии А, выбывший из Лиги Европы «Милан» на своём поле проэкзаменовал «Кьево».

Протокол игры

Кьево

(1:0) Чалханоглу Хакан 10'

33' Степински Мариуш (1:1)

34' Инглесе Роберто (1:2)

(3:2) Андре Силва 82'

18 марта. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

Несмотря на два подряд поражения в еврокубке, которые привели к закономерному вылету из турнира, дела в чемпионате у «красно-черных» складываются как нельзя лучше. За последние четыре матча игроки Гаттузо набрали максимальное количество очков, из середины таблицы ворвавшись в зону Лиги Европы. До извечных соперников из родного города всего пять баллов, а там и до лигочемпионской четвертой позиции рукой подать.

«Кьево» только недавно выбрался из подвала турнирной таблицы, но аутсайдером считается до сих пор. Если Дженнаро Гаттузо грамотно настроит команду, заставив игроков забыть о фиаско с «Арсеналом», миланский клуб должен с легкостью переиграть «летающих ослов». Тренеру удалось вернуть к жизни своих подопечных, это было заметно с первых минут. Борини и Кесси неплохую комбинацию завершить ударом не сумели, а вот второе подключение Франка стало результативным.

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Десятая минута стала для миланцев продуктивной благодаря Кесси. Он с правого фланга выдал прострел точно на одинокого Чалханоглу. Хакан принял мяч, посмотрел на пустой угол ворот, в который уже забежал Бонавентура, и вторым касанием отправил мяч в сетку. Турка потеряли от слова совсем. «Кьево» повел себя неожиданно, не стал падать духом, наоборот, по истечении получаса игры кардинально перевернул ситуацию.

Эммануэле Джаккерини прорвался по левому флангу, корявеньким прострелом доведя мяч до Стемпински. Мариуш в касание смог переправить в сетку игровой снаряд. Прошла минута, и последовал сильный прострел уже с правого фланга. Рикошет от защитников пришелся как нельзя кстати. На линии штрафной площади мяч получил Роберто Инглезе, точным обводящим ударом поразивший дальний угол. «Кьево» за две минуты сумел отыграться и выйти вперёд.

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Второй тайм ожидаемо начался атаками хозяев. Достаточно быстро им удалось выровнять положение. Не прошло и десяти минут, как образцовую игру на добивании продемонстрировал Кутроне. Патрик подкараулил неудачную игру Соррентино после дальнего удара Лукаса Бильи, и дослал мяч в ворота. Кутроне рвался на каждый мяч, иногда даже мешая партнёрам. Прекрасный кросс Сусо мог замыкать Бонавентура, но в борьбе с Джакомо выше ворот пробил Патрик. Молодой нападающий охотился за дублем.

Оставшееся время «Милан» провёл в позиционных атаках, но размокшее от дождя поле не давало нормально комбинировать. Казалось, что матч завершиться вничью, однако своего слова еще не сказал Андре Силва. Многомиллионный новичок команды наконец порадовал фанатов, забив решающий мяч в концовке встречи. Португалец лучше всех сориентировался при подаче углового, вогнав под перекладину отскок от Маттиа Бани.

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Арбитр в компенсированное время подарил хозяевам шанс увеличить своё преимущество, назначив пенальти за игру рукой Томовича, вот только Франк Кесси переиграть Стефано Соррентино не сумел. На эмоциональной ноте завершился матч, волевую победу одержал «Милан», изрядно помучившись с «Кьево» на своём стадионе. Подопечные Дженнаро Гаттузо остались на шестой строчке, всего в трёх очках от римского «Лацио».